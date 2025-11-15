"جرنين 99" بطلًا للجولة الثانية لسباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً

دبي في 15 نوفمبر/وام/ توج القارب "جرنين 99" لمالكه علي عبدالله المرزوقي وبقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي، بلقب الجولة الثانية لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم بمشاركة 64 قارباً أكملت جميعها مسار المنافسات من خط البداية إلى خط النهاية.

وحل القارب "الطف 9" لمالكه محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي في المركز الثاني، فيما جاء القارب "الظفرة 125" للمالك والنوخذة محمد عبدالله المرزوقي في المركز الثالث.

وأكد خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي شارك في تتويج الفائزين، أن تنظيم الجولة الثانية يأتي ضمن أجندة الفعاليات البحرية التي ينفذها النادي دعماً لأبناء المجتمع وإتاحة الفرصة لهم لمواصلة الحفاظ على إرث السفن الشراعية، مشيراً إلى أن السباق اتسم بمستويات فنية عالية وتنافس قوي على امتداد مساره.