الجالية الروسية: الإمارات نموذج عالمي فريد في التسامح والحوار بين الأديان

دبي في 15 نوفمبر/ وام/ أكدت إيلينا تاريلوفا، رئيسة المجلس التنسيقي لمنظمات المواطنين الروس المقيمين في دولة الإمارات، أن الإمارات تعد اليوم نموذجا عالميا فريدا في تعزيز مبادئ التسامح والحوار بين الأديان.

وقالت تاريلوفا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن الحياة الثقافية في الإمارات تتميز بأجواء من الانفتاح والتعددية يجسدها تنظيم عدد كبير من المعارض والمهرجانات الدولية التي تستقطب المشاركين والجمهور من مختلف دول العالم، مشيرةً إلى أن الجالية الروسية حريصة على المشاركة الفاعلة في المبادرات الثقافية والإنسانية والمجتمعية التي تشهدها الإمارات، إذ تشعر بأنها جزء لا يتجزأ من المجتمع.

ونوهت إلى ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية من نمو متصاعد في مختلف المجالات، معربة عن تقديرها لقيادة دولة الإمارات الرشيدة وسياستها في الانفتاح على الآخر واحترام التنوع الثقافي.

وأكدت أن الأجواء القائمة على الاحترام المتبادل وروح المودة في دولة الإمارات تجعل المقيمين من مختلف الجنسيات يشعرون بالراحة والاطمئنان، إذ تبذل دولة الإمارات جهودا كبيرة لضمان مستوى معيشة عال، وأمن ورفاهية لجميع سكانها دون تمييز، وأوضحت أن الإمارات نجحت في بناء دولة حديثة مزدهرة مع الحفاظ على تراثها ولغتها وهويتها الثقافية تمثل نموذجاً حقيقياً للتسامح والوئام.

وتطرقت تاريلوفا إلى تجربتها الطويلة في دولة الإمارات التي تمتد لنحو 25 عاما عايشت خلالها نموذجا فريدا من الاحترام المتبادل والتعايش بين الثقافات والأديان، ما عزز ارتباطها بثقافة الإمارات ولغتها وعادات شعبها.

ولفتت إلى اهتمامها الكبير وشغفها بالثقافة الإماراتية والذي عبرت عنه من خلال عمل أدبي بعنوان «الدولة.. حكاية من الشرق العربي»، تناول تجربتها الشخصية في العيش على أرض دولة الإمارات.

وأشادت تاريـلوفا بكرم ضيافة أبناء الإمارات ولطف تعاملهم مع المقيمين من مختلف الجنسيات، مشيرةً إلى أن النمو الاقتصادي المستمر، والبنية التحتية المتقدمة، والمجتمع متعدد الثقافات، وتوافر فرص العمل، جعل من الإمارات وجهةً عالميةً رائدة للعيش والعمل.

ونوهت إلى مستوى الخدمات الحكومية في الإمارات التي تعد الأكثر سرعة وسهولة على مستوى العالم بفضل الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الاهتمام بالإنسان واحتياجاته تأتي في مقدمة أولويات العمل الحكومي في الدولة.

وأبدت تاريـلوفا إعجابها الشديد بالمعالم العمرانية والسياحية العالمية في الإمارات مثل جزيرة ياس، وجامع الشيخ زايد الكبير، وبرج خليفة، وبرج العرب، ومتحف المستقبل، وغيرها من المشاريع التي تجسد رؤية الدولة في الجمع بين الحداثة والأصالة.