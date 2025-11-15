مؤتمر الإمارات لجراحة العظام يناقش أحدث تطورات جراحات المفاصل والكسور

دبي في 15 نوفمبر /وام/ تواصلت اليوم فعاليات مؤتمر الإمارات الثالث عشر لجراحة العظام الذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الخليجي الأول لجراحة الركبة في دبي بمشاركة واسعة من أبرز الأطباء والاستشاريين العالميين .

وناقش المشاركون أحدث التطورات في جراحات المفاصل والكسور والذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية وأشادوا بالمبادرات الصحية التي أطلقت في الدولة وفي مقدمتها مبادرة "دبي مولاثون" التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي والتي تهدف إلى تحويل المراكز التجارية الكبرى إلى مسارات آمنة ومكيفة للجري والمشي خلال أشهر الصيف.

وأكد المشاركون أن المبادرة خطوة نوعية للحد من الإصابات المرتبطة بقلة الحركة وضعف العضلات في موسم الصيف الحار ننوهين بالمكانة المتقدمة التي بلغتها دولة الإمارات في مجال السياحة العلاجية وأشاروا إلى أن ثقة المرضى العالميين بالنظام الصحي الوطني تضاعفت بعد جائحة "كوفيد-19" وأن شريحة واسعة من المقيمين – خاصة الأوروبيين – أصبحوا يفضلون إجراء جراحاتهم في الإمارات نظراً لجودة الخدمات وتوفر أحدث المعدات والتقنيات الطبية.

وكشف الدكتور علي البلوشي رئيس المؤتمر رئيس جمعية الإمارات لجراحة العظام عن اتفاقية تعاون استراتيجية مع إحدى الشركات العالمية الراعية للحدث تتيح اعتماد أي منتج جديد يحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية /FDA/ مباشرة في دولة الإمارات دون تأخير.

وأشار إلى أن هذا الامتياز يمنح الجراحين في الدولة إمكانية استخدام أحدث التقنيات والروبوتات والمفاصل الصناعية فور توفرها عالمياً وهو ما لا يتاح للعديد من الدول الأخرى بسبب الإجراءات الطويلة لتقييم التقنيات واعتمادها.

وأكد البلوشي أن الدولة تشهد نمواً ملحوظاً في جراحات المفاصل الصناعية موضحاً أن عدد عمليات الركبة الصناعية يبلغ نحو 2500 عملية سنوياً فيما تُجرى حوالي 1000 عملية ورك صناعي.