هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تنظم ندوات وورشا حول مهارات التصوير

الفجيرة في 15 نوفمبر/ وام/ نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لليوم الثالث على التوالي، سلسلة من الورش والمحاضرات والندوات المتخصصة المصاحبة لجائزة الفجيرة للتصوير الضوئي بدورتها السابعة وذلك في بيت الفن بالفجيرة في إطار جهودها لدعم المواهب الشابة وتطوير مهارات المصورين الهواة والمحترفين.

تمثل هذه الفعاليات منصة تدريبية تُعزّز الإبداع وتفتح المجال أمام المشاركين لاكتساب مهارات جديدة في تقنيات التصوير وأساليبه المعاصرة، بما يعزز حضور الفجيرة على خارطة الفنون البصرية.

وتشهد الفعاليات إقبالاً لافتاً من المهتمين بمجالات التصوير الضوئي، حيث يجري تقديم تجارب فنية متنوعة تجمع بين الجانبين التقني والجمالي، إلى جانب جلسات نقاشية تُسلّط الضوء على تطور فن التصوير ودوره في توثيق الهوية البصرية للإمارات.