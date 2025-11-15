جمعية الإمارات الطبية: الدولة وجهة للشركات العالمية المصنعة للأدوية

دبي في 15 نوفمبر /وام/ أكدت جمعية الإمارات الطبية أن الشركات العالمية المصنعة للأدوية حريصة على طرح أحدث منتجاتها في الإمارات وكشفت عن طرح عقارين جديدين لأول مرة في الدولة بعد اعتمادهما مباشرة من الجهات الرسمية العالمية.

وقال الدكتور أيمن النعيم رئيس شعبة الإمارات للأمراض الجلدية في الجمعية رئيس مؤتمر الإمارات التاسع للأمراض الجلدية المقام حاليا في دبي إن دولة الإمارات التي تعد من أوائل وأسرع الدول في تسجيل الأدوية أصبحت وجهة للشركات العالمية المصنعة للأدوية لطرح أحدث منتجاتها سنويا،لافتا إلى أن توجيهات القياددة الرشيدة تشدد على توفير أحدث الأدوية العالمية للمواطنين والمقيمين للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم.

وقال الدكتور النعيم إن العقار الأول الذي تم طرحه مؤخرا خاص بالتهاب الغدد العرقي التقرحي وهو عبارة عن مرض التهابي مناعي يصيب نسبة من الناس بأعراض مؤلمة يصعب تحملها والعلاج الجديد عبارة عن حقنة تؤخذ مرتين في الشهر كل 14 يوما على مدى الحياة لوقف الأعراض .. أما العلاج الثاني فهو خاص بالتهاب الجلد الفقاعي وهو عبارة عن مرض مزمن يصيب غالبا كبار السن فوق الستين ونادرا ما يصيب الأطفال ،والعلاج البيولوجي الجديد يؤخذ مرة كل أسبوعين.

على صعيد تواصلت فعاليات المؤتمر بمناقشة أحدث الأبحاث والتجارب العالمية الناجحة في علاج بعض الأمراض الجلدية المستعصية .

وأشار المشاركون إلى أن أطباء الأمراض الجلدية بدأوا استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض الجلدية نظرا لدوره في تقديم المساعدة بشأن العلاجات الناجعة بشكل دقيق.

وسلط المؤتمر الضوء على أحدث التطورات العالمية في علوم الجلد والليزر والطب التجميلي بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتزويد الأطباء المشاركين بالمهارات والمعارف المتقدمة لتطبيقها في ممارساتهم اليومية مما يسهم في تعزيز أعلى معايير الرعاية لمرضى الجلدية.