شرطة دبي تؤكد جاهزيتها الكاملة لانطلاق معرض الطيران بنسخته الـ19

دبي في 15 نوفمبر/وام/ أكدت شرطة دبي جاهزية "لجنة تأمين الفعاليات " الكاملة لإنطلاق النسخة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران الذي يقام ما بين 17 و21 نوفمبر الجاري في دبي وورلد سنترال – مطار آل مكتوم الدولي، بمشاركة أكثر من 1500 شركة من 150 دولة مع توقعات باستقبال نحو 148 ألف زائر.

وأوضح سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس لجنة تأمين الفعاليات أن تنظيم المعرض يعكس مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة في استضافة أكبر الفعاليات الدولية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات التي تجعل المشاركة والتنظيم تجربة مميزة، إلى جانب موقع الدولة الجغرافي ومعالمها السياحية والمرافق المنشأة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع اللجنة المنظمة للمعرض والشركاء لتحديد الضوابط والإجراءات الأمنية، مؤكداً جاهزية لجنة تأمين الفعاليات من خلال خطة أمنية متكاملة وقوة بشرية تتجاوز 1200 من رجال الأمن.

وأكد اللواء سيف المزروعي أهمية تكامل الجهود لإخراج النسخة الـ 19 من المعرض بأفضل صورة تنظيمية تعكس قدرات الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية، مشيداً بفرق العمل وجاهزيتها لتنفيذ المهام الأمنية والإدارية الموكلة إليها.