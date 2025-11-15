أكاديمية الفجيرة للطيران تستقبل دفعة جديدة ببرنامج رخصة طيار الخطوط الجوية

الفجيرة في 15 نوفمبر/وام/ استقبلت أكاديمية الفجيرة للطيران دفعة جديدة من الطلبة الملتحقين ببرنامج رخصة طيار الخطوط الجوية، من عدة دول وذلك ضمن خطتها إعداد كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية في مجال الطيران المدني.

يخضع الطلبة لبرنامج تدريبي متكامل يشمل الجوانب النظرية والتطبيقية، تحت إشراف نخبة من المدربين المعتمدين ووفق مناهج معترف بها عالمياً.

وتواصل الأكاديمية تعزيز حضورها بوصفها إحدى أبرز الجهات المتخصصة في تأهيل الطيارين في المنطقة، عبر توفير بيئة تدريبية وأكاديمية متطورة تضم أحدث أنظمة المحاكاة ومرافق تعليمية متقدمة تلبي احتياجات شركات الطيران.

يأتي استقبال الدفعة الجديدة تأكيدًا لدور الأكاديمية في دعم قطاع الطيران بالدولة وتخريج طيارين قادرين على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.