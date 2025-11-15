عدد من الشيوخ يحضرون أفراح الشحوح برأس الخيمة

رأس الخيمة في 15 نوفمبر / وام / حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة وسعادة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر بن أحمد المعلا، مدير مكتب البرلمان العربي في دولة الإمارات حفل الاستقبال الذي أقامه سالم أحمد حسن القيشي الشحي بمناسبة زفاف نجليه " سعيد " إلى كريمة عبيد زيد علي القيشي الشحي و"هلال " إلى كريمة حسن بن زيد محمد الشحي .

وحضر الحفل - الذي أقيم في منطقة جلفار برأس الخيمة - عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وجمع من المدعوين والمهنئين .

وهنّأ الشيخ سالم بن سلطان والشيوخ والحضور العرسان وذويهم، راجين المولى عزّ وجلّ أن يبارك لهم وأن يرزقهم حياة سعيدة تسودها المودة والرحمة.

وقدمت فرقة المزيود الحربية وفرقة المذاريب الحربية و طبول الرواح الفنون والشلات والأهازيج التراثية الإماراتية ابتهاحا بهذه المناسبة السعيدة.