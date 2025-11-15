حمدان بن مبارك يحث لاعبي المنتخب قبيل لقاء العراق على بذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير

أبوظبي في 15 نوفمبر/وام/ حضرمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم لليوم الثاني على التوالي وذلك حرصاً من الاتحاد على تقديم كل أشكال الدعم المعنوي لمنتخبنا قبل مباراته الحاسمة أمام منتخب العراق الشقيق في مدينة البصرة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهد معاليه مساء اليوم المران الذي أُقيم على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، وذلك في إطار حرصه الدائم على رفع معنويات اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل السفر إلى البصرة غداً.

رافق معاليه عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث التقى اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرتهم على تقديم أداء مشرف وتحقيق النتيجة التي تضمن له العبور إلى المرحلة المقبلة من التصفيات.

وحث معاليه اللاعبين على التركيز لإسعاد الجماهير وبذل أقصى الجهود خلال الأيام القليلة المتبقية قبل المواجهة المرتقبة مؤكداً أن اتحاد الكرة يقف خلف المنتخب بكل إمكاناته دعماً لمسيرته في مشوار التأهل إلى المونديال.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني صباح يوم غد إلى محافظة البصرة استعداداً لمباراة الإياب التي يحتضنها استاد البصرة الدولي، وسط تطلعات جماهيرية واسعة لتحقيق نتيجة إيجابية.