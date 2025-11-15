"نافورة الإمارات" والعروض العالمية تبهر زوار مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي في 15 نوفمبر/وام/ شهد مهرجان الشيخ زايد 2025 – 2026 في أسبوعه الأول إقبالاً كبيراً من الزوار والعائلات.

فقد جذبت نافورة الإمارات الأنظار بعروضها المائية والضوئية الموسيقية التي تنسجم مع إيقاعات متنوعة، مقدمة تجربة بصرية نالت إعجاب الحضور وخلقت أجواء احتفالية نابضة بالحياة.

وتحولت المنطقة المحيطة بالنافورة إلى وجهة مفضلة للزوار والعائلات، الذين تفاعلوا مع العروض اليومية التي تجمع بين الألوان والمؤثرات الضوئية والموسيقى في لوحة فنية تعكس روح المهرجان.

وأصبحت ساحة النافورة بدورها مركزاً لالتقاط الصور ومشاركة اللحظات العائلية ضمن أجواء تعبّرعن الفرح والتنوع الثقافي.

وقدمت الفرق الشعبية العالمية عروضاً فنية حية جابت أرجاء موقع المهرجان ورافقت الزوار بموسيقاها وإيقاعاتها التراثية التي تمثل ثقافات متعددة من مختلف دول العالم.

وتميزت هذه العروض بالحيوية والتفاعل الجماهيري الكبير، مما أضفى طابعاً عالمياً على المهرجان وعزز قيم التواصل الثقافي التي تميّزه عاماً بعد عام.

ويواصل مهرجان الشيخ زايد استقطاب الزوار من مختلف الجنسيات، بفضل ما يقدمه من فعاليات تجمع بين التراث الإماراتي الأصيل والتجارب الترفيهية الحديثة، إلى جانب مشاركة واسعة للفرق والفنون العالمية التي تعبر عن التنوع الثقافي الذي تحتضنه دولة الإمارات.

وتعكس الأجواء النابضة بالحياة التي يشهدها المهرجان نجاحه في ترسيخ مكانته وجهة عائلية وثقافية رئيسية على مستوى الدولة، بفضل ما يقدمه من تجربة متكاملة تجمع بين الأصالة والتجديد، وتجسد روح الإمارات منارة للتسامح والتنوع الثقافي.