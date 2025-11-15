انطلاق فعاليات معرض الصحة والجمال في دبي

دبي 15 نوفمبر/وام/ أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أن المرأة مصدر للثقافة والإلهام والرافعة الحقيقية لأي مجتمع يسعى نحو الارتقاء والتطور مشيرة إلى أن الصحة الجيدة ليست غاية بحد ذاتها بل جسر تعبر من خلاله الروح نحو السكينة والعقل نحو الصفاء والوعي.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في كلمة لها خلال افتتاح فعاليات معرض الصحة والجمال في فندق اننتارا داون تاون بدبي اليوم بحضور نخبة من سيدات المجتمع من مختلف أنحاء الدولة إن العلاقة بين صحتنا وجمالنا وفكرنا وثقافتنا علاقة تكامل عضوي فصحة وجمال دون وعي يمثلان جسدا قويا لا يعرف وجهته وأهدافه في الحياة وثقافة دون عافية تعد بمثابة فكر سجين لا يجد سبيلا للتحليق.

تخلل حفل الافتتاح فقرات فنية وعروض للجمال والوعي الصحي فيما أقيم معرض على هامش الفعاليات شاركت فيه شركات متخصصة في الجمال والصحة والغذاء الصحي إضافة إلى عروض توعوية حول صحة المرأة.