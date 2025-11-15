الممثل الأمريكي ويل سميث يستعرض رحلته الفنية وتجاربه بمعرض الشارقة للكتاب

الشارقة في 15 نوفمبر / وام / التقى جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب ، الممثل الأمريكي ويل سميث في جلسة حوارية حملت عنوان "قوة السرد القصصي" استعرض خلالها رحلته الفنية كاشفاً عن فلسفته في التمثيل والحياة وشارك بعض الدروس التي تعلمها من السرد الواقعي والخيالي خلال كتابته سيرته الذاتية " Will" مؤكداً أهمية الصدق مع الذات ومساعدة الآخرين كسبيل حقيقي للسعادة والنجاح.

وشارك ويل سميث الجمهور لحظة شخصية مؤثرة متحدثاً عن لقائه مع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي قبل انطلاق الجلسة وإهدائها له كتابها "أخبروهم أنها هنا.. بحثاً عن ملكة مليحة" موضحاً أن طريقة تناول الشيخة بدور القاسمي للأحلام والرؤى في كتابها أثّرت فيه بعمق حتى أنه شعر بتقاطع هذه الرؤى مع مشروع كتابٍ كان يعمل عليه سراً منذ فترة طويلة.

وتطرق "سميث" إلى تطور المشهد الثقافي لمنطقة الشرق الأوسط والإمكانات الإبداعية الهائلة فيها مشيراً إلى أنها واحدة من المناطق القليلة في العالم التي تمتلك إرثاً سردياً يمتد لآلاف السنين والذي لم يُستثمر بعد على المستوى العالمي وطرح مقاربة لظهور السرد القصصي العالمي للأمريكيين من أصول أفريقية مشدداً على أن الأفكار العالمية تتجاوز العرق واللون والثقافة.

وتناول سميث أهمية استمرار التواصل مع جماهير من جميع الأعمار ومواكبة تطلعاتهم واكتساب ثقتهم ، مشيراً إلى أن ذلك لا يحدث مصادفة بل بتناول تجارب يمر بها الجميع وبالبحث عن الجزء من القصة الذي يفهمه الجميع والذي يُكتب بلغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة وهي لغة السرد القصصي.

وأكد سميث أن السرد القصصي هو الجوهر الذي ينظم العقل ويشكل تجربتنا في الحياة باعتباره ليس مجرد أداة للترفيه بل طريقة طبيعية يعمل بها العقل لفهم العالم والتفاعل معه وقال إن القصص سواء كانت واقعية أو خيالية تمنحنا القدرة على التعاطف وتساعدنا على فهم تجارب الآخرين وتاريخهم وتعلمنا كيفية مواجهة التحديات.