منتخب الإمارات يشارك في بطولة العالم للسنوكربمسقط

مسقط في 15 نوفمبر/وام/ يشارك منتخب الإمارات للسنوكر في بطولة كأس العالم 2025 التي انطلقت اليوم في العاصمة العُمانية مسقط وتستمر حتى 23 نوفمبر الجاري ويتنافس فيها 74 لاعباً من 23 دولة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للسنوكر.

وأعلن اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو والسنوكر مشاركة المنتخب بلاعبين هما محمد شهاب وخالد الكمالي.

ويبدأ شهاب مشواره في منافسات المجموعة (L) ضمن دور المجموعات فيما يخوض خالد الكمالي منافسات المجموعة (Q) في دور المجموعات ويسعى اللاعبان إلى تقديم أداء يعكس خبرتهما ومشاركاتهما الدولية المتواصلة.