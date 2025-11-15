سعيد بن صقر القاسمي يتوج أبطال الجودو والكاليستانيكس بـ"ألعاب كلباء الشاطئية"

كلباء في 15 نوفمبر /وام/ توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان أبطال الجودو والكاليستانيكس ضمن مسابقات اليوم الثامن لدورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة التي شهدت أيضا إقامة المباريات الختامية لكرة السلة للأشبال.

حضر التتويج سعادة المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة للدورة وسعادة عيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو وسعادة الدكتور ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد وسعادة محمد السجواني أمين السر المساعد وبخيت سعيد القرص نائب مدير الدورة نائب مدير مكتب الإشراف العام .

كما توج اليوم الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى للفئات العمرية المختلفة في الجودو لمختلف الأوزان لفئات البراعم والناشئين الذين تنافسوا في 20 وزنا مختلفا وسط حضور جماهيريب كبير بمشاركة 280 لاعبا.

وفي الكاليتستانيكس وضمن فئة المحترفين حصل عمر عبدالستار على المركز الأول تلاه في المركز الثاني أنجلو تيفيك وحل ثالثا حسام طارق.

وبفئة الهواة حصل اللاعب هارمستورسن على المركز الأول وحل عبدالله محمد ثانيا وعادل جيمي ثالثا.

وعلى هامش المسابقة تم تكريم البطل العالمي وصانع المحتوى أندريا.

وفي كرة السلة لفئة الأشبال تمكن نادي الشارقة من الحصول على المركز الأول والميداليات الذهبية تلاه نادي الحمرية في المركز الثاني فيما حصل خورفكان على المركز الثالث.

وفي كرة القدم الشاطئية تمكن كلباء من العبور للمباراة النهائية على حساب فريق النمور بالفوز 7_4 فيما حقق الحميدي فوزا كبيرا على حساب الإمارات "ب" بنتيجة 13/1.

وقد انطلقت ضمن فعاليات الدورة تصفيات الملاكمة على أن يكرم الفائزون بالمراكز الأولى في اليوم الختامي.