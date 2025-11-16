"الإمارات لحقوق النسخ" تبرم اتفاقية ترخيص مع "أمريكية الشارقة "

الشارقة في 16 نوفمبر/وام/ وقعت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ "ERRA" اتفاقية ترخيص مع الجامعة الأمريكية في الشارقة بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الرئيسة الفخرية للجمعية وبذلك تكون "أمريكية الشارقة "ثاني جامعة في الدولة تحصل على الترخيص وأول مؤسسة أكاديمية حكومية تعتمد نموذجاً متكاملاً لحماية حقوق المؤلف وحق النسخ في البيئات التعليمية.

تم توقيع الاتفاقية ضمن مشاركة الجمعية في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 في إطار جهودها الرامية إلى تكريس بيئة أكاديمية مستدامة قائمة على الاستخدام المنظم والمسؤول للمصادر المعرفية وضمان التوزيع العادل لعوائد المؤلفين والناشرين في دولة الإمارات وخارجها بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في قطاع التعليم والبحث.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إن توقيع الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة أكاديمية واعية تحترم الإبداع وتكرّس الممارسات الصحيحة في تداول المعرفة ، و نحن في الجامعة الأمريكية في الشارقة نؤمن بأن صون حقوق المؤلف ليس التزاماً قانونياً وحسب بل جزء أيضا من مسؤوليتنا تجاه دعم البحث العلمي والإنتاج الفكري والمساهمة في تطوير قطاع النشر والارتقاء به.

وأشادت الشيخة بدور القاسمي بالدور المتنامي الذي تؤديه جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في تنظيم الاستخدام العادل للمصنفات الفكرية وضمان حقوق أصحابها ، موضحة أن منح الجامعة هذا الترخيص يرسخ مكانتها صرحا تعليميا رائدا ويجعل منها نموذجاً يُحتذى في القطاع الأكاديمي داخل الدولة وعلى مستوى المنطقة.

من جانبه أكد محمد بن دخين رئيس مجلس إدارة الجمعية أهمية توقيع اتفاقية الترخيص مع الجامعة واصفا هذا التعاون بأنه إضافة نوعية جديدة على صعيد دعم منظومة الإبداع في دولة الإمارات ويعكس في الوقت نفسه التزام الجامعة الأميركية في الشارقة بتطبيق نموذج واعٍ وعادل لإعادة استخدام المعرفة.

من جانبه قال الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة إن الجامعة باتت تستطيع من خلال هذه الاتفاقية مع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إتاحة المواد التعليمية داخل الحرم الجامعي وعبر الإنترنت بثقة ووضوح .