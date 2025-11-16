خليفة التربوية تختتم مشاركتها في المؤتمر الدولي السنوي للطفولة المبكرة

أبوظبي في 16 نوفمبر/وام/ اختتمت جائزة خليفة التربوية مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للطفولة المبكرة " برايت ستارت " الذي استضافته كليات التقنية العليا على مدى يومين في كل من أبوظبي ولندن بمشاركة خبراء دوليين في مجال الطفولة المبكرة وذلك تحت شعار " التميز في الممارسات التعليمية في الطفولة المبكرة، ودعم العدالة الاجتماعية والمساواة في التعليم المبكر " .

وأكد حميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن الجائزة سلطت الضوء خلال المؤتمر الذي أختتم أمس على مشروع مؤسسة "ذا أنليميتد تشايلد" من جنوب أفريقيا الذي فاز بالجائزة في العام الماضي ومشروع تقوده نساء عبر أفريقيا والشرق الأوسط حيث تُسخَّر التكنولوجيا لتعزيز الروابط الإنسانية، ويقود العمل الخيري إصلاحًا نظاميًا، وتُسهم الابتكارات في جعل التعليم المبكر عالي الجودة حقًا عالميًا لكل طفل.

من جانبها قالت كانديس بوتخيتر الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ذا أنليميتد تشايلد"إن فوز المؤسسة في مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر يجسد المكانة المرموقة للمؤسسة وجهودها البارزة في جنوب أفريقيا وعلى مستوى الشرق الأوسط والعالم مشيرة إلى أن المؤسسة تعتبر أكبر برنامج للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في جنوب إفريقيا، وأسرعها نموًا في القارة .

وأكدت أن تجربة ذا أنليميتد تشايلد تظهرأن الذكاء الاصطناعي وتنمية الطفولة المبكرة ليسا مسارين منفصلين، بل قوتان متكاملتان قادرتان على إعادة تشكيل الوصول والجودة والعدالة التعليمية.