"أدنيك" تستعد لدخول موسوعة غينيس عبرأكبر مجسّم عائم لطائر الفلامنغو

أبوظبي في 16 نوفمبر/وام/ تنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن نسخة استثنائية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب ممثلة في دورته السابعة وذلك في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري

ويشهد المعرض بدعم من "تجربة أبوظبي" وجوائز أبوظبي البحرية ظهور مجسم طائر فلامنغو عائم عملاق يحمل اسم "قبطان أبوظبي"، بارتفاع يبلغ 23 متراً وطول 17 متراً وعرض 19 متراً، في تصميم مستوحى من طيور الفلامنغو التي تزهو في الأراضي الرطبة الإماراتية.

ويسعى هذا الرمز البحري الفريد إلى تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس، ليجسد ريادة أبوظبي في ترسيخ مكانتها عاصمة للفعاليات البحرية المبتكرة، حيث يلتقي الخيال بالواقع في مشهد يروي قصة التميز والإبداع.

تأتي تلك الخطوة بهدف تسليط الضوء على المعرض والترويج لأبوظبي وجهة بحرية عالمية، ويُعد عرض الطائر "قبطان أبوظبي" لكسر الرقم القياسي العالمي لأكبر عوامة قابلة للنفخ في موسوعة غينيس، في خطوة تعكس روح الابتكار التي يتميز بها المعرض، وتعزز من مكانة أبوظبي على خارطة السياحة والفعاليات البحرية الدولية.

وسيكون "قبطان أبوظبي" – أكبر عوامة قابلة للنفخ في العالم – حاضراً أمام أنظار سكان وزوار العاصمة من مواقع متعددة على الواجهة البحرية، تشمل واجهة ياس باي البحرية، وآرينا الاتحاد، ومنطقة شاطئ الراحة، حتى 18 نوفمبر الجاري، ليشكل محطة بارزة في برنامج الفعاليات البحرية.

ولا يقتصرهذا الحدث على كونه عرضاً بصرياً مذهلاً، بل يمثل رسالة واضحة عن التزام أبوظبي بدمج الابتكار والترفيه في تجربة ثقافية فريدة، تعكس روح المدينة وتطلعاتها العالمية.

وبعد جولته اللافتة على الواجهة البحرية لأبوظبي، يستعد "قبطان أبوظبي" للرسو في مركز أدنيك أبوظبي - مرسى أدنيك مارينا، ليكون في استقبال زوار المعرض من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا المشهد البصري المدهش كأحد أبرز عناصر الحدث، إذ يضفي لمسة ترويجية مبتكرة تعكس روح الابتكار، في إطار السعي الرسمي لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عوامة قابلة للنفخ في موسوعة غينيس.

ويقدم المعرض - الذي يفتح أبوابه يوميًا أمام العائلات والزوار من مختلف الأعمار - من الساعة الثانية ظهرًا وحتى العاشرة مساءً، برنامجًا موسعًا يضم أربعة أيام من الترفيه والتجارب التفاعلية التي تحتفي بالصناعة البحرية بكل جوانبها.

وتخوض العائلات والزوار تجربة فريدة تجمع بين استعراض أحدث الابتكارات البحرية والاحتفاء بتراث الإمارات العريق في عالم القوارب، في أجواء تمزج بين الأصالة والتجديد، وتكرّس مكانة أبوظبي وجهة بحرية عالمية نابضة بالحياة.

وتتميز نسخة هذا العام ببرنامج ترفيهي متنوع، يشمل عروضًا جوية مبهرة يقدمها فريق "الفرسان"، وتجارب بحرية مشوقة من مركز الملاحة تشمل رحلات عالية السرعة وجولات قوارب الأجرة المائية للاستمتاع بمشاهدة مجموعة من المناظر الخلابة.

وتوفر منطقة "المسافر الصغير" مساحة تفاعلية للأطفال تجمع بين اللعب والتعلم حول النظام البيئي البحري، إلى جانب العديد من الأنشطة والمعالم الجاذبة التي تجعل من المعرض وجهة مثالية لجميع أفراد الأسرة.

ويضيف المعرض لمسة فنية نابضة بالحياة عبر استضافة نخبة من الموسيقيين ومنسقي الأغاني، مع عروض يومية لفنانين محليين وعالميين تضيء ليالي الحدث بأجواء استثنائية .

ويجمع معرض أبوظبي الدولي للقوارب نخبة من القادة والمبتكرين والمؤثرين في القطاع البحري، إلى جانب الجمهور العام، لاستكشاف أحدث المنتجات والخدمات في عالم القوارب واليخوت الفاخرة، والتكنولوجيا البحرية، والرياضات المائية.

وتشهد نسخة 2025 إطلاق معرض تأجير اليخوت الفاخرة "تشاتر" للمرة الأولى، وهو منصة جديدة مخصصة لعرض اليخوت الفاخرة وقوارب التأجير، تستهدف جمهورًا من أصحاب الملاءة المالية العالية، مما يعزز من مكانة أبوظبي مركزا إقليميا للتميز في قطاع السياحة البحرية الفاخرة.

ويُقدّم المعرض تجربة فريدة تجمع بين أحدث اليخوت والتقنيات البحرية المتقدمة ومعدات الرياضات المائية، ليكون منصة مثالية للوصول إلى سوق مزدهر من المشترين والمهتمين بالصناعات البحرية.