6 فرق تشارك في بطولة كرة القدم بنادي العين للسيدات

العين في 16 نوفمبر/وام/ أعلن نادي العين للسيدات مشاركة 6 فرق في البطولة الأولى لكرة القدم النسائية في منطقة العين التي تنطلق غدا على ملعبه المخصص لكرة القدم للسيدات وتستمر حتى21 نوفمبر الجاري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتقام غدا مباراتان تجمع الأولى فريقي العين، ورويال، بينما تشهد المباراة الثانية مواجهة بين فريقي ربدان وولفز.

وذكرت نورة العامري، مديرة البطولة مديرة نادي العين للسيدات، أن النسخة الأولى ترسخ جهود النادي، لتمكين اللاعبات من المهارات التنافسية ـ ونشر ثقافة ممارسة الرياضة النسائية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في القطاعات كافة، ومن بينها المجالات الرياضية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

وأكدت حرص النادي على توفير جميع متطلبات نجاح البطولة وفقا لأفضل المؤشرات التنظيمية، بما يواكب جهوده المحورية في الاهتمام بالأنشطة والفعاليات الرياضية النسائية المختلفة.