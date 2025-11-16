تنافس لافت في الحلقة الثانية من بطولة فزاع لليولة بدبي

دبي في 16 نوفمبر/وام/ شهد مسرح الميدان بالمرموم في دبي أجواء حماسية مع تصاعد وتيرة المنافسة في الحلقة الثانية من النسخة الـ 25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ21 من برنامج الميدان، وتنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

قدم المشاركون عروضًا متميزة عكست مهاراتهم وتفاعل الجمهور الكبير مع الأداء.

و أسفرت المنافسات عن تأهل كل من حمدان ظافر الأحبابي من أبوظبي بعد أن حقق 85 علامة، ونهيان مسري المنصوري من دبي برصيد 55 علامة، فيما حل ثالثًا محمد سعيد الشحي من الشارقة بـ 50 علامة، وجاء مطر محمد الكتبي رابعًا بـ 30 علامة.

وخاض اليويلة ستة تحديات رئيسية شملت اليولة التي تمنح 25 علامة، وتحدي تركيب الشداد الذي يشكّل الإضافة الأبرز هذا الموسم، إلى جانب السباحة والرماية وعد القصيد والركض بالهجن.

وأبدع المشاركون في تحدي اليولة تحت إشراف الحكم خليفة بن سبعين، على أنغام أغنية الموسم الجديدة "ملح الإمارات".. وتمكن كل من الأحبابي والشحي من قرع أجراس الميدان بعد الوصول إلى ارتفاع 20 مترًا في حركة فرّ السلاح وحققا العلامة الكاملة، كما قدّم ابن سبعين مجموعة من التوجيهات لتحسين الأداء وتطوير مهارات الالتقاط ودقة الإيقاع.

وفي باقي التحديات، تفوق الأحبابي والمنصوري في السباحة والرماية، فيما نال الشحي والمنصوري أعلى العلامات في تحدي عد القصيد بإشراف الشاعر عتيق سالم الكعبي.

وشهد سباق الهجن الذي أقيم على مضمار المرموم تألق الأحبابي والكتبي بحصولهما على العلامة الكاملة.