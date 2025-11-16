إقبال كبير على الألعاب الشعبية والحرف التراثية بمهرجان السلع البحري

الظفرة في 16 نوفمبر/وام/ تسهم الحرف النسائية التراثية والألعاب الشعبية، في تحقيق جملة من أهداف مهرجان السلع البحري بدورته الخامسة التي انطلقت 7 نوفمبر الجاري وتختتم اليوم على الواجهة البحرية لمدينة السلع بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي ،بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية وشراكة إستراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

خصص المهرجان مساحات واسعة ضمن برامجه وأنشطته اليومية للأطفال والشباب من خلال مسابقات الزي التراثي، والأسئلة التراثية على المسرح، والورش الفنية، والبرامج الترفيهية والرياضية البحرية إلى جانب ركن للحرف التراثية النسائية تقدم من خلاله ورش حية أمام جمهور المهرجان.

يعد نشاط "الألعاب الشعبية" الذي يقام يومياً من أكثر البرامج التي لاقت إقبالاً من الأطفال حيث تسهم الألعاب المستوحاة من البيئة الإماراتية، في ترسيخ قيم التعاون والتعاضد والمنافسة الشريفة بين الأطفال وتعزز لديهم الروح الجماعية، وتغرس مفاهيم الإنجاز والطموح، في إطار تربوي واجتماعي يعكس روح المهرجان وأهدافه التراثية والمجتمعية.

تنظم هذه الألعاب ضمن فعاليات المهرجان في إطار حرص هيئة أبوظبي للتراث على استدامة التراث المعنوي كونها تحافظ على انتقال التقاليد والمعارف بين الأجيال المختلفة، إلى جانب تحقيق جانب من أهداف المهرجان في إبراز غنى وتنوع التراث الإماراتي وتعريف الجمهور بأهميته.

وتحفظ الألعاب الشعبية في دولة الإمارات جانباً مهماً من ذاكرة المجتمع، وترسخ الهوية الوطنية الأصيلة بين الأجيال الجديدة، مما يبرز أهمية تنظيمها ضمن فعاليات المهرجان باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر التراث الإماراتي.

فيما يعزز حضور الحرف التراثية ضمن فعاليات المهرجان أهدافه في صون الموروث الإماراتي وترسيخ حضوره في ذاكرة الجيل الجديد، من خلال نشاط حي يشكّل جسراً للتواصل بين الماضي والحاضر، ويسهم في تأصيل قيم الهوية الوطنية لدى زوار المهرجان والمشاركين في برامجه وأنشطته.

ويمثل ركن الحرفيات في المهرجان من خلال تقديم هذه الورش الحية، منصة تراثية ومعرفية تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف المهرجان من خلال تعريف الزوار بالمهارات الفنية الإماراتية التقليدية إلى جانب إبراز الصناعات التراثية مما يساعد في حفظها ونقلها للأجيال الجديدة، بالإضافة إلى إثراء تجربة الزوار بتقديم جانب جمالي وتعليمي في تجربة تفاعلية تجمع بين المتعة والمعرفة.