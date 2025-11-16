البرازيلية ميشيل أولفييرا تحرز لقب "محاربي الإمارات" بنسختها الدولية

العين في 16 نوفمبر/ وام/ توجت البرازيلية ميشيل أولفييرا بلقب النزال الرئيسي في النسخة الدولية الـ65 من سلسلة بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزها على مواطنتها لاني سيلفا، بقرار الحكام، في وزن القشة خلال المنافسات التي أقيمت أمس في مركز العين الوطني للمعارض "أدنيك".

حضر منافسات البطولة وتوج الفائزين الشيخ عيسى بن سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة بالاتحاد، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.

وفي بقية النزالات، فاز البرازيلي برونو ماتشادو على الأسترالي برنتن ممفود، بالاستسلام في أولى الجولات، في وزن الحر، فيما تم إعلان الأذربيجاني عبدالرحمن عليمغو مدوف فائزاً على الروسي أنوربيك دانييلكوف بسبب ضربة غير قانونية في وزن الحر.

وفاز الثنائي العربي، الكويتي عبدالله بوشهري الأكثر مشاركة في البطولة، على الأوزبكي ديلاتبيك خوجييف، بإجماع الحكام في وزن الحر 73 كم، والمصري أحمد فارس على الإيطالي والتر كوغلياندرو بالإخضاع في وزن الريشة.

وشهدت البطولة إقامة 14 نزالاً بمشاركة 28 مقاتلاً ومقاتلة من مختلف دول العالم، وسط حضور جماهيري كبير.

و أكد سعادة محمد بن دلموج الظاهري، أن النجاح اللافت الذي حققته بطولة محاربي الإمارات يندرج ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها أبوظبي في استضافة أبرز البطولات الدولية والعالمية للفنون القتالية، ما رسخ مكانتها عاصمة لهذا النوع من الرياضات.

وأوضح أن التنظيم المميز والمستوى الفني الرفيع للنزالات يعكسان الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في دعم القطاع الرياضي وتوفير بيئة عالمية للمنافسات.

بدوره أشاد فؤاد درويش بالنجاح النوعي الذي حققته بطولة محاربي الإمارات في منطقة العين، مؤكداً أن أبوظبي أثبتت مرة أخرى قدرتها على استضافة أهم النزالات العالمية بجودة تنظيمية تفوق التوقعات.

وأعربت البطلة ميشيل أوليفيرا عن سعادتها بتحقيق لقب البطولة، مشيرة إلى أنها خاضت نزالاً قوياً أمام منافستها لكنها نجحت في تحقيق حلمها بالفوز في العاصمة أبوظبي.