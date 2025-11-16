شرطة دبي ترد على 7 ملايين مكالمة خلال 10 ثوان

أبوظبي في 16 نوفمبر/وام/ نجحت الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي في التعامل مع 7 ملايين و322 ألفاً و416 مكالمة واردة إلى مركز القيادة والسيطرة عبر هاتف الطوارئ (999) خلال عام 2024، منها 7 ملايين و4 آلاف و793 مكالمة جرى الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ، ما يعكس كفاءة عالية في سرعة الاستجابة.

واستقبل المركز في الربع الثالث من العام الجاري مليوناً و498 ألفاً و348 مكالمة، تم الرد على 99.3% منها خلال 10 ثوانٍ.

جاء الإعلان عن الإحصاءات خلال تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لسير العمل في الإدارة العامة للعمليات ضمن برنامج التفتيش السنوي، بحضور سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وعدد من الضباط.

وأكد معالي الفريق المري الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن وسرعة استجابة الدوريات وفرق الإنقاذ لمختلف البلاغات، بما يجسد الالتزامات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي تجاه المجتمع.

وأشاد بجهود تطوير منظومة العمل والارتقاء بجاهزية غرف العمليات عبر تعزيز بنيتها التقنية وتحويلها إلى غرفة عمليات رقمية نموذجية تدعم كفاءة الاستجابة الميدانية وتواكب مستهدفات التحول الذكي في دبي.

وثمّن معاليه حرص الإدارة العامة للمرور على تطوير تطبيقاتها الذكية وخدماتها المبتكرة، واطلع على مؤشرات الأداء الاستراتيجية التي شملت زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً، وسرعة الرد على مكالمات الطوارئ، والتغطية الأمنية، واستجابة الفرق التخصصية.

وكشفت الإحصاءات أن متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً في الربع الثالث من العام الجاري بلغ دقيقتين و7 ثوانٍ.

وتفقد معاليه أحدث تقنيات مركز أنظمة الطائرات المسيرة وسيارة العمليات المتنقلة، واستعرض “الخطة المستقبلية 2028” لتغطية إمارة دبي بالكامل.

وتعامل المركز خلال العام الماضي مع 876 بلاغاً، فيما سجلت منظومة “الدرون بوكس” 3000 انتقال تنوعت بين الطارئة والاعتيادية، محققة زمناً متوسطاً للاستجابة للحالات الطارئة جداً بلغ 57 ثانية مقابل مستهدف قدره دقيقتان و45 ثانية.

وفي ختام الزيارة، كرّم معالي الفريق عبد الله خليفة المري عدداً من المتميزين في الإدارة العامة للعمليات تقديراً لإخلاصهم في العمل وتحقيقهم مستويات متقدمة من التميز المؤسسي.