اختتام المؤتمر الدولي الـ3 لجراحة القولون والمستقيم بدبي

دبي في 16 نوفمبر/وام/اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجراحة القولون والمستقيم في دبي الذي نظمته جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم برئاسة الدكتورة سارة البستكي استشارية جراحة القولون والمستقيم وأول إماراتية تتولى قيادة مؤتمر دولي متخصص في هذا المجال.

استقطب المؤتمر أكثر من 60 خبيرًا عالميًا يمثلون 20 دولة من أبرز مراكز الجراحة والبحث العلمي في أوروبا الولايات المتحدة آسيا والشرق الأوسط وناقش أحدث التطورات في الجراحة الروبوتية والتدخلات طفيفة التوغل والذكاء الاصطناعي في تخطيط العمليات الجراحية وإدارة أمراض الأمعاء الالتهابية وعلاجات أورام القولون والمستقيم وتضمن ورشا تدريبية عملية ومساحات مخصصة للأطباء المقيمين والجراحين الشباب مما منح الحدث بعداً تعليمياً ومهنياً مؤثراً.

وقالت الدكتورة سارة البستكي إن ما تحقق اليوم ليس مجرد مؤتمر ناجح بل خطوة جماعية تؤكد أن الإمارات تمتلك الإرادة والكفاءات لتكون في طليعة التطور الطبي العالمي.

وشهد المؤتمر تعاونًا علميًا رفيع المستوى مع مؤسسات دولية مؤثرة أبرزها منظمة كرون وكوليتس الأوروبية /ECCO/ والجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم ومبادرة الأبحاث المفتوحة /Open Source Research/ .