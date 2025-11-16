المؤتمر الكشفي العربي الـ31 يواصل أعماله في أبوظبي

أبوظبي في 16 نوفمبر/وام/ واصل المؤتمر الكشفي العربي الواحد والثلاثون أعماله اليوم في العاصمة أبوظبي بمشاركة وفود 17 جمعية كشفية عربية لبحث مستقبل العمل الكشفي العربي خلال السنوات المقبلة، وتعزز دوره التربوي والقيادي في بناء الأجيال.

تشهد جلسات المؤتمر - الذي انطلق أمس ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري - إقرار السياسات العامة للحركة، واعتماد الاستراتيجية العربية المقبلة، وانتخاب اللجنة الكشفية العربية، ومراجعة التقارير المالية والإدارية، إلى جانب اعتماد البرامج والمبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير منظومة الكشافة العربية وتعزيز دورها في تنمية الشباب والمجتمعات.

وقال سعادة الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات ، نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية ، رئيس المؤتمر إن إنعقاد المؤتمر في أبوظبي امتداد لمسيرة مشرّفة بدأتها دولة الإمارات منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتحديدًا منذ استضافتها للمؤتمر الكشفي العربي الثامن عشر عام 1988 برعاية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ، واليوم، نجدد هذا العهد لنعكس للعالم إلتزام دولتنا الراسخ بدعم الحركة الكشفية العربية وتمكين الشباب العربي.

وأضاف سعادته أن العالم يشهد تحولات سريعة في مجالات التكنولوجيا والاتصال، مما يتطلب من الحركة الكشفية أن تكون أكثر جاهزية وابتكارًا ، ومن هنا جاء شعار المؤتمر (مستعدون للحياة الرقمية.. بقيادة كشفية عربية)، ليعبّر عن توجه استراتيجي نحو تطوير منظومة العمل الكشفي العربي، وتعزيز المهارات الرقمية، وتمكين الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في مستقبل مجتمعاتهم.

وأكد أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم الكشافة والشباب ليست جهودًا عابرة، بل نهج مستدام تتبناه القيادة الرشيدة، التي ترى في الشباب الثروة الحقيقية والضمانة الأولى لاستمرار مسيرة التنمية واليوم، تتجلى هذه الرؤية في توفير بيئة تنظيمية رائدة للمؤتمر، والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في أبوظبي لدعم أعمال المؤتمر وتسهيل مشاركة الوفود العربية.

وتوجه بالشكر لجميع الجمعيات الكشفية العربية، والشركاء، واللجان التنظيمية في جمعية كشافة الإمارات والمنظمة الكشفية العربية والمكتب الكشفي العالمي، على جهودهم المستمرة التي صنعت هذا النجاح مؤكدا الثقة أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون حجر أساس لمرحلة جديدة من التطوير والتمكين في العمل الكشفي العربي.

وقال الدكتور عبدالله محمد الطريجي رئيس اللجنة الكشفية العربية إن المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثين يمثل محطة مفصلية في مستقبل الحركة الكشفية العربية، إذ يتيح لنا فرصة مهمة لمراجعة السياسات، وتحديث التشريعات، وإعادة صياغة هياكل العمل بما يتناسب مع التحديات الجديدة التي تواجه الشباب العربي مؤكدا أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث في أبوظبي تعكس رؤية متقدمة تعطي العمل الكشفي مكانته اللائقة بوصفه رافدا أساسيا من روافد التنمية البشرية.

وأضاف أن الحركة الكشفية العربية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وها نحن اليوم نمهد لمرحلة جديدة تقوم على الحوكمة الفعّالة، والقيادة الشبابية، وتعزيز الشراكات الدولية وأكد أن اللجنة الكشفية العربية ملتزمة بإدارة تحوّل استراتيجي يهدف إلى تمكين الشباب، وتطوير العمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء للتوافق مع التوجهات العالمية للحركة الكشفية.

وأوضح سعادته أن مشاركة 17 جمعية كشفية عربية في المؤتمر يعكس وحدة الحركة الكشفية وتماسكها، ويؤكد الإيمان المشترك بدور الكشافة في إعداد جيل واعٍ ومسؤول، قادر على مواجهة المتغيرات وصناعة مستقبل أفضل لأوطاننا.

وتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات على التنظيم الاستثنائي والرعاية الكريمة، وإلى جمعية كشافة الإمارات على جهودها الكبيرة في إنجاح هذا الحدث ، داعيا جميع الوفود المشاركة إلى العمل بروح الفريق الواحد لضمان نتائج عملية تُسهم في تعزيز مكانة الكشافة العربية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأعرب دانيال كاراساو رئيس اللجنة الكشفية العالمية عن فخرهم لحضور هذا الحدث الإقليمي البارز، في أبوظبي

و الذي يأتي في مرحلة مهمة للغاية من مسيرة الحركة الكشفية العالمية .

وقال إن ما نشهده في الإمارات من تنظيم رفيع المستوى والتزام واضح بتمكين الشباب يعكس شراكة نموذجية بين المؤسسات الوطنية والمنظمة الكشفية العربية، ويعزز مكانة المنطقة العربية كفاعل أساسي في التوجهات الاستراتيجية العالمية للكشافة.

وأضاف أن الحركة الكشفية العالمية تنظر بإعجاب كبير إلى الجهود المبذولة في العالم العربي للنهوض بالعمل الكشفي، خصوصًا في مجالات الابتكار التربوي، والتعليم غير الرسمي، والقيادة الشبابية .

وثمن الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الشباب على المستويين الإقليمي والدولي، وما توفره من بيئة مميزة لتعزيز القيم الكشفية، بما يسهم في إعداد جيل قيادي قادر على صنع التغيير.

وأشار ديفيد برغ الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية إلى أن المؤتمر الكشفي العربي الـ31 في أبوظبي ليس مجرد اجتماع إقليمي، بل محطة استراتيجية ضمن منظومة العمل الكشفي العالمي، لما يحمله من رؤى ومبادرات تعزز دور الحركة الكشفية في تنمية الشباب وإعدادهم للمستقبل وهذه الاستضافة الإماراتية تؤكد مكانة الإقليم العربي شريكا عالميا مؤثرا في تطوير العمل الكشفي.

وثمن التعاون العميق بين المنظمة العالمية للحركة الكشفية والمنظمة الكشفية العربية، والدعم الكبير من دولة الإمارات، وقال :" نتطلع إلى تحقيق نتائج نوعية خلال هذا المؤتمر تُسهم في تعزيز التكامل بين التجارب العربية والعالمية في العمل الكشفي".

وأكد الدكتور هاني عبدالمنعم الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية – المدير الإقليمي، أن هذا المؤتمر يأتي في مرحلة مهمة من مسيرة الحركة الكشفية العربية، حيث ننطلق من أبوظبي لإطلاق خطط تطويرية جديدة، وتعزيز تمكين الشباب، ورفع مستوى الحوكمة، وتطوير البرامج الإقليمية معربا عن شكره لدولة الإمارات على دعمها السخي، وجمعية كشافة الإمارات على التنظيم المتميز الذي يليق بمكانة الحدث.

على صعيد متصل قالت سمو الأميرة سما بنت فيصل آل سعود - عضو مجلس إدارة صندوق الكشافة العالمي رئيس لجنة فتيات الكشافة السعودية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ( وام ) إن الوفد السعودي بالمؤتمر سيعرض إنجازاته معربة عن أملها في أن تشهم القرارات في تطوير العمل الكشفي على مستوى الدول العربية بالتعاون مع المنظمات العالمية .

وتحدث سعادة الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات ، نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية ، رئيس المؤتمر عن مشاركة وفد دولة الإمارات بالمؤتمرمشيرا في الوقت نفسه إلى أن 150 قائدا كشفيا عربيا من جميع الجمعيات الكشفية العربية سسيناقشون كل ما يتعلق بالشأن الكشفي على المستوى العربي بالإضافة إلى المشاركة بورش العمل والقيام بزيارات لمعالم إمارة أبوظبي.

من جانبه تحدث الدكتور خليل رحمة علي أمين عام جمعية كشافة الإمارات ، المدير التنفيذي للجنة المنظمة للمؤتمر عن مشاركة الجمعية في المؤتمر و دورهم الذي يتمثل في التصويت على بعض القرارات ومناقشة بعض التعديلات لافتا إلى أن هذا المؤتمر يعقد كل 3 سنوات وستشهد الدورة المقبلة اختيار الدولة المستضيفة.