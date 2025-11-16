كهرباء الشارقة.. جولات تفتيش دورية للتأكد من سلامة خزانات وتمديدات المياه

الشارقة في 16 نوفمبر/وام/ أجرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الربع الثالث من عام 2025 فحصًا شاملًا لـ283 موقعًا، شملت 189 خزانًا في المباني السكنية والتجارية، و94 عينة مياه من مرافق الوضوء في عدد من مساجد الإمارة، للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والمواصفات المعتمدة.

وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية في الهيئة، أهمية الالتزام بمجموعة من الضوابط للحفاظ على جودة المياه داخل الخزانات، مشددًا على ضرورة نظافة المنطقة المحيطة بالخزان، وإحكام غلق غطاء الخزان لمنع دخول الحشرات والأتربة والتأكد من سلامة جدران الخزانات وخلوّها من التشققات وإجراء تنظيف دوري باستخدام شركات معتمدة متخصصة في صيانة وتنظيف وتعقيم الخزانات.

وأوضح أن الفرق الفنية التابعة للهيئة تقوم بجولات تفتيش دورية على المباني للتأكد من سلامة الخزانات وتمديدات المياه وفي حال اكتشاف تلوث بكتيري، يتم على الفور إبلاغ المالك والمستهلكين بضرورة التوقف عن استخدام المياه، والتنسيق مع شركة معتمدة لتنظيف الخزانات والتوصيلات الداخلية، ثم إعادة الفحص بعد التنظيف للتأكد من خلو المياه من التلوث قبل إعادة استخدامها.

وأشار بوخلف إلى أهمية اختيار شركات معتمدة من قبل الهيئة عند صيانة وتنظيف الخزانات موضحا أنه يتم تقييم هذه الشركات بانتظام لضمان كفاءتها وتوفر فرق عمل مؤهلة وذات خبرة.