4 فرق إماراتية تشارك في بطولة العالم للزوارق السريعة "إكس كات" بالكويت

دبي في 16 نوفمبر/وام/ تشارك 4 فرق إماراتية في الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة "إكس كات"، المقررة في دولة الكويت في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، وسط استعدادات كبيرة وطموحات بلا حدود لتحقيق نتائج مميزة.

تضم قائمة الفرق الإماراتية، الفيكتوري تيم، الشارقة، الفجيرة، وفاز مارين ويتصدر فريق الفيكتوري حالياً الترتيب العام في مونديال "الإكس كات" بالزورق رقم 7، بقيادة المتسابقَين سالم العديدي وعيسى آل علي، برصيد 65 نقطة، عقب انتهاء الجولة الأولى التي استضافتها الفجيرة في فبراير الماضي وحسم الفريق الصدارة بعد فوزه بالسباق الثاني، مما منحه المركز الأول في الترتيب العام.

فيما حل الفريق البريطاني بقيادة سكوت ويليامز ومارتن كامبيل، في المركز الثاني في السباق الثاني، وجاء فريق الفجيرة في المركز الثالث، بقيادة الإيطاليين روساريو وجيسيبي دي كولا.

ويطمح ثنائي "الفيكتوري" إلى مواصلة عروضهما القوية والبناء على نتائج الموسم الماضي، حين أنهى الفريق المنافسات في المركز الثالث برصيد 202 نقطة، سعياً للعودة إلى منصات التتويج هذا العام.

يرأس بعثة الفيكتوري إلى الكويت محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي أعرب عن ثقته بقدرة العديدي وآل علي على تقديم مستويات مميزة.

وأضاف أن طموح الفريق كبير منذ بداية الموسم بالمنافسة على اللقب، مؤكداً أهمية الجولة الثانية باعتبارها محطة مفصلية قبل الجولة الختامية المقررة في دبي ديسمبر المقبل.