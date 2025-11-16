"النقل المتكامل" يوقع 10 اتفاقيات مع جهات محلية وعالمية خلال "دريفت إكس2025"

أبوظبي في 16 نوفمبر / وام/ وقّع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، 10 اتفاقيات تعاون استراتيجية مع عدد من الجهات المحلية والعالمية وذلك خلال فعاليات "معرض دريفت إكس2025" الذي يقام ضمن النسخة الافتتاحية من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة" الذي يُنظِّمه "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة".

تأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود المركز، وبدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، لتطوير منظومة نقل ذكية ومتكاملة تدعم رؤية أبوظبي المستقبلية، من خلال شراكات تمكّن من تطوير الأنظمة ذاتية الحركة والتطبيقات التشغيلية في مجالات النقل الجوي المتقدّم والنقل البحري والنقل اللوجستي الذاتي، إلى جانب التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصال المتقدمة.

وأوضح الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن هذه الاتفاقيات تعكس الدور المحوري للمركز في قيادة التحول نحو التنقل الذكي والمستدام في أبوظبي، وتطوير قدرات القيادة الذاتية والخدمات اللوجستية البحرية والبرية والجوية، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الوطنية والدولية لتبني أحدث الحلول التقنية، بما يشمل شبكات الاتصال المتقدمة والبنية التحتية الذكية وتشغيل الحافلات والشاحنات ذاتية القيادة واستخدام الطائرات بدون طيار الثقيلة، إضافة إلى دراسة جدوى وتشغيل المركبات البحرية الكهربائية لضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة وتعزيز مكانة الإمارة على الصعيد العالمي.

فقد وقّع المركز و"مجلس الأمن السيبراني" اتفاقية تعاون لتعزيز الأمن السيبراني في منظومة التنقل الذكي والذاتي في أبوظبي، من خلال تبادل الخبرات ومعلومات المخاطر، والتنسيق في الاستجابة للحوادث، وتنظيم تمارين تقنية وورش عمل متخصصة.

تشمل الاتفاقية تطوير برامج تعليمية وتدريبية ونشر الوعي بالأمن السيبراني، بما يعزز حماية البنى التحتية الحيوية وأمن المعلومات في قطاع النقل.

ووقّع المركز اتفاقية تعاون مع "مكتب أبوظبي للاستثمار" وشركة "تينسور أوتو إنك" الأمريكية المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة في أبوظبي.

توفر الاتفاقية الإطار التنظيمي والفني اللازم لتشغيل المركبات في بيئات واقعية وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة، بما يشمل تبادل الخبرات ونقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية في مجال القيادة الذاتية، بما يعزز جاهزية الإمارة لتبنّي حلول النقل المستقبلية.

وفي قطاع النقل الجوي، فقد وقّع المركز اتفاقية تعاون مع شركة "سكاي درايف" اليابانية، الرائدة في تصنيع الطائرات الكهربائية العمودية وتطوير حلول النقل الجوي الحضري، بهدف دعم تطبيقات التنقل الجوي المتقدم في أبوظبي.

وتركز الاتفاقية على تنفيذ الدراسات الفنية والتشغيل التجريبي لطائرات SD-05 للإقلاع والهبوط العمودي وتقييم جاهزية البنية التحتية التنظيمية والفنية وتطوير المهابط ومحطات الشحن الذكية، مع إمكانية توسيع التعاون مستقبلًا ليشمل التصنيع والتشغيل والصيانة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يعزز منظومة النقل الجوي المتقدم ويكرّس مكانة أبوظبي مركزا إقليميا رائدا في هذا القطاع.

ووقع المركز اتفاقية تعاون مع شركة "جلايدوايز" العالمية المتخصصة في تطوير أنظمة النقل الجماعي الآلي (ATN)، بهدف اختبار وتطبيق حلول النقل الذاتي والمستدام في أبوظبي وتهدف إلى استكشاف التقنيات المبتكرة للشركة وتقييم إمكانية تطبيقها عمليًا لدعم منظومة النقل المتكاملة، بما يشمل إيجاد بدائل ذكية للنقل التقليدي وتحسين الربط بين مسارات النقل عالية الكثافة والمناطق الحضرية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والبيانات وتطوير الأنظمة والمعايير التنظيمية، مع وضع أسس مشروع تجريبي لاختبار جدوى التكنولوجيا الجديدة في الإمارة.

وفي إطار تعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في أنظمة النقل، وقّع المركز اتفاقية تعاون مع "مكتب أبوظبي للاستثمار" وشركة "بلوجلف جروب" الإماراتية لتطوير تجارب وتطبيقات بحرية ذاتية القيادة في الإمارة.

تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار تعاون لاختبار وتشغيل الوسائل البحرية ذاتية القيادة وإجراء التجارب الميدانية، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى والتحليلات الفنية لضمان توافق التطبيقات التشغيلية مع معايير الأمن والسلامة البيئية المعمول بها، بما يدعم التحول نحو النقل البحري الذكي والمستدام.

و وقّع المركز اتفاقية تعاون أيضا مع شركة "بنتلر موبيليتي" الألمانية لتنفيذ التشغيل التجريبي للحافلات الصغيرة ذاتية القيادة في أبوظبي، بهدف تقييم الإمكانات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتوسيع تطبيقات التنقل الذاتي، وذلك عبر دراسات تحليلية لاحتياجات التنقل وتصميم إطار عمل متكامل للتشغيل وإجراء التحليلات الفنية والتنظيمية للتجارب الميدانية، مع إشراف فريق عمل مختص على التنسيق والمتابعة ورفع التوصيات للإدارة العليا، بما يسهم في تطوير منظومة نقل متكاملة وآمنة تدعم التحول نحو النقل الذكي.

ووقع المركز اتفاقية تعاون مع شركة "صناعة تكنولوجي" الإماراتية لتعزيز تطبيق الحلول ذاتية التشغيل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تشمل تشغيل الشاحنات ذاتية القيادة واستخدام الطائرات بدون طيار الثقيلة لتوصيل البضائع، مع تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع وتقييم مراحلها، بما يعزز الكفاءة اللوجستية ويقلل الانبعاثات الكربونية.

ووقّع المركز اتفاقية تعاون كذلك مع مجموعة "إي آند" التكنولوجية العالمية لتطوير وتعزيز تقنيات القيادة الذاتية والتنقل الذكي في أبوظبي، من خلال مجالات البنية التحتية التقنية وحلول الاتصال المتقدمة مثل شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل الخامس المطوّر (5.5G)، وتبادل المعرفة واستكشاف مشاريع المدن الذكية وتوفير خدمة الواي فاي للركاب على متن المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب عقد ورش عمل وتقديم استشارات لضمان تطبيق أعلى المعايير التقنية.

كما شمل التعاون تنفيذ تشغيل تجريبي لطائرات بدون طيار مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الحركة المرورية وتحليل البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي، حيث تجمع هذه الطائرات وتنقل البيانات مباشرة إلى مركز إدارة الحركة المرورية، ما يمكّن الفرق المختصة من متابعة الكثافة المرورية ورصد الاختناقات والتعامل مع المركبات غير النظامية والاستجابة الفورية للحوادث، ويسهم في إنشاء نظام مراقبة وتحليل متكامل يدعم اتخاذ القرار والتنسيق بين فرق الميدان وغرف التحكم، بما يعزز كفاءة إدارة الحركة المرورية وانسيابيتها ويرفع مستويات السلامة في الإمارة.

وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في "إي آند الإمارات"، إن التعاون مع مركز النقل المتكامل يعزز جهود أبوظبي في دمج التقنيات المتقدمة ضمن الخدمات العامة، مشيراً إلى أن الطائرات بدون طيار تمنح رؤية شاملة في الوقت الفعلي، ما يسهم في تسريع الحركة المرورية وتحسين التخطيط بدقة أعلى ومتابعة حركة الطرق لتقديم حلول مسبقة عند الحاجة.