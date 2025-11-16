قطارات الاتحاد تنظّم "ملتقى مسافي التوعوي" بالتعاون مع"الفجيرة لتنمية المناطق"

الفجيرة في 16نوفمبر/ وام / نظّمت "قطارات الاتحاد" ملتقى مسافي للتوعية، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق والذي استعرض أبرز ملامح مشروع قطارات الاتحاد ودوره في تعزيز منظومة النقل المستدام في دولة الإمارات وذلك ضمن جهود المؤسستين لنشر الوعي المجتمعي بالمشاريع الوطنية الاستراتيجية، والتعريف بمردودها التنموي والاقتصادي على مختلف المناطق.

تضمّن البرنامج عروضاً تعريفية مبسّطة حول مراحل تنفيذ المشروع، ومساره، ومزاياه في ربط إمارات الدولة ودعم الخدمات اللوجستية في المنطقة إلى جانب التأكيد على جوانب السلامة العامة والمسؤولية المجتمعية المرتبطة بمسار القطار.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من الأهالي والمهتمين وعكست الدور الحيوي والمجتمعي الذي تقوم به المؤسسة في تنشيط المجالس المجتمعية وتعزيز ثقافة الوعي بالمشاريع الوطنية المستقبلية.