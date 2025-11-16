مزاينة رزين تتوج الفائزين في أشواط المفاريد التلاد والشركاء

أبوظبي في 16 نوفمبر/وام/ توجت "مزاينة رزين" بمهرجان الظفرة، مساء اليوم ، الفائزين في 8 أشواط لسن المفاريد التلاد والشركاء المحليات والمجاهيم، والتي خصص لها 80 جائزة قيمة، وذلك في منصة مزاينة الإبل في منطقة رزين بأبوظبي.

حضر إعلان نتائج الأشواط سعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وضيف شرف مزاينة رزين "خالد بن طناف المنهالي"، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وتوج خالد بن طناف المنهالي ضيف الشرف وسعادة عبيد خلفان المزروعي الفائزين بالمركز الأولى بعدما أظهرت نتائج شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل(1) – محليات فوز "العاصمة" لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري بالمركز الأول، وفازت بالمركز الأول في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل(2) – محليات "عز" لمالكها عبدالله جرمان صالح الأحبابي.

وفي شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل(1) – مجاهيم نالت المركز الأول "الكايدة لصيعري" لمالكها محمد مسعد سالم الصيعري، وجاءت بالمركز الأول في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل(2) – مجاهيم "العسره" لمالكها نايف خادم غيث محمد القبيسي.

وأظهرت نتائج شوط مفاريد شركاء(1) – محليات حصول "الوري" لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني على المركز الأول، وفازت بالمركز الأول في شوط مفاريد شركاء(2) – محليات "غزوة" لمالكها محسن محمد سالم خوار.

وفي شوط مفاريد شركاء (1) - مجاهيم حصدت المركز الأول "هيبه" لمالكها سهيل محمد كردوس عبيد العامري، وجاءت بالمركز الأول في شوط مفاريد شركاء (2) – مجاهيم "نجاح" لمالكها محمد حمد عبدالهادي الغفراني المري.

ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح اليوم الإبل المشاركة في الأشواط المخصصة لسن المفاريد في أشواط الشرايا المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم).

وسيتم إعلان نتائجها غداً في تمام الساعة الرابعة مساءً عبر قناة بينونة ومنصات تراثنا التابعة لهيئة أبوظبي للتراث، وعبر نطاق البث في محيط موقع المزاينة على التردد (اف ام 93.1).

يذكر أن اللجنة المنظمة للمزاينة خصصت أماكن منفصلة للنساء في منصة التتويج في رزين، لحضور ومتابعة منافسات المزاينة وإعلان النتائج ولحظات التتويج والاستمتاع بهذه الأجواء التراثية.