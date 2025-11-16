حضور دولي كبير بمنافسات الناشئين والشباب ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي، في 16 نوفمبر/وام/ شهدت منافسات اليوم الخامس من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها السابعة عشرة، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشاركة واسعة من نخبة الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وتم تخصيص منافسات اليوم لفئتي الناشئين والشباب من عمر 10 إلى 17 عاماً، لحاملي الأحزمة الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

وقدّم اللاعبون أداءً فنياً مميزا اتسم بالتنوع التكتيكي والدقة في تنفيذ الحركات، وبرزت خلاله مهارات عالية تعكس مستوى الإعداد المتقدّم الذي بلغته الأكاديميات والأندية المشاركة.

حضر المنافسات كلٍّ من سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو؛ وسعادة أودونباتار شيجيخو السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية منغوليا لدى الدولة، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وسعادة أحمد فاضل المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة؛ وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومسؤولي اتحاد الآسيوي والدوائر الحكومية.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "قدّمت منافسات اليوم نموذجاً فريدا لما وصلت إليه البطولة من تطور شامل في المستوىين التنظيمي والفني، حيث تابعنا مستويات متقدمة من لاعبي فئتي الناشئين والشباب، سواء من حيث المهارة الفنية أو قوة الأداء.. الفئات السنية العمود الفقري لرياضة الجوجيتسو، وهي التي تمد المنتخبات الوطنية بالمواهب القادرة على صنع الإنجازات والأداء المتميز للاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم يعكس مدى التطور المتسارع الذي تشهده رياضة الجوجيتسو على الساحة الدولية، ويجسد حجم الجهود المبذولة من الاتحادات الوطنية والأكاديميات في إعداد جيل يتمتع بالانضباط والاحترافية العالية وتؤكد البطولة عاماً بعد عام مكانتها منصة عالمية لصناعة الأبطال وتعزيز انتشار اللعبة وترسيخ قيمها النبيلة".

وأضاف البطران أن الحضور الواسع للأكاديميات الدولية المشاركة في منافسات اليوم يعكس المكانة التي تحتلها البطولة في أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، وثقة الأوساط الرياضية الدولية في المستوى التنظيمي والفني الذي تقدمه.

وأشار إلى أن هذا التنوع يعزز المستوى الفني للبطولة، ويمنح اللاعبين فرصة اكتساب خبرات جديدة من خلال الاحتكاك بنظرائهم من مختلف القارات، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال فرناندو ألمييدا، عضو الجهاز التدريبي في نادي "يو إف سي" جيم الشرق الأوسط: "نشارك للمرة الثالثة في هذه البطولة، وهي المرة الأولى بالنسبة لعدد من لاعبينا ويضم فريقنا 16 لاعباً ولاعبة ونرى أنها فرصة ممتازة لهم للنزال مع لاعبين متميزين من أنحاء العالم ونأمل أن يكتسبوا خبرة تنافسية أعمق وثقة أكبر على البساط ..هذه البطولات تمنح اللاعبين دفعة قوية للتطور كونها تجمع بين مهارات مختلفة ومدارس متعددة في الجوجيتسو".

وتُستكمل غداً منافسات البطولة بإقامة نزالات فئتي الناشئين والشباب، في الحزامين الأزرق والبنفسجي، والتي يتوقع أن تشهد مستويات أعلى من القوّة والنديّة بمشاركة نخبة من اللاعبين الموهوبين المحليين والدوليين.