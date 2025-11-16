إكسبو الشارقة والمؤسسة السورية للمعارض يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الشارقة في 16 نوفمبر/وام/ بحث مركز إكسبو الشارقة مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية سبل تعزيز آفاق التعاون في مجالات تنظيم واستضافة المعارض والفعاليات الاقتصادية إلى جانب العمل على تبادل الخبرات وتطوير الشراكات التي تسهم في دعم قطاع المعارض وتعزيز دوره منصة فاعلة لدعم التنمية الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري بين رجال الأعمال والمستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة سعادة محمد حمزة المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية .

وناقش الجانبان آليات تعزيز العمل المشترك للارتقاء بأداء صناعة المعارض والمؤتمرات والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لإكسبو الشارقة في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى إضافة إلى استكشاف فرص استقطاب الشركات والمستثمرين السوريين للمشاركة في الفعاليات التي يشهدها المركز.

وتبادل الجانبان الأجندة السنوية للمعارض والفعاليات المزمع تنظيمها في البلدين بما يسهم في تنسيق المشاركة وتعزيز فرص التعاون بين الشركات والمؤسسات من الجانبين واستكشاف مجالات جديدة للشراكة في الفعاليات الاقتصادية والتجارية المستقبلية.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن مركز إكسبو الشارقة يحرص على تنويع شراكاته الاستراتيجية مع جميع مراكز المعارض في العالم خاصة العربية بهدف تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات وتحسين أدائها ونموها المستدام وتمكينها من مواصلة لعب دورها الأساسي في تعزيز الانتعاش الاقتصادي لا سيما أن هذا القطاع الحيوي يعتبر مساهماً كبيراً في النمو الاقتصادي للدول مشيراً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين إكسبو الشارقة والمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية سواء في تنظيم فعاليات مشتركة أو في توفير خدمات ومزايا للمستثمرين وزوار المعارض من الجانبين.

ونوه إلى أن هذا اللقاء شكل منصة مهمة لوضع خطط العمل واستشراف الفرص المستقبلية والتنسيق بين الجانبين في قطاع المعارض والمؤتمرات وتوحيد العمل المشترك لتعزيز مساهمته في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية لدى البلدين مؤكداً استعداد مركز إكسبو الشارقة لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات السورية الراغبة بالمشاركة في مختلف الفعاليات التي يشهدها إكسبو الشارقة بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة.

من جانبه أشاد سعادة محمد حمزة بالتجربة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في تطوير صناعة المعارض مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تُعد نموذجاً ملهماً في إدارة وتنظيم المعارض نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات كبيرة في هذا المجال .

وأكد حرص المؤسسة على بناء شراكة طويلة الأمد مع مركز إكسبو الشارقة للاستفادة من تجاربه الناجحة وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم مصالح القطاع الاقتصادي في البلدين الشقيقين لاسيما وأن إكسبو الشارقة يُعد منصة متكاملة تحتضن سنوياً أكثر من 80 فعالية ومعرضاً متخصصاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية ما يفتح المجال أمام الشركات السورية لتوسيع مشاركاتها والتواصل مع شركاء جدد من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.