"الناشرين الإماراتيين" تحمل رسالة أدب الطفل الإماراتي إلى معرض شنغهاي لكتاب الطفل 2025

الشارقة في 16 نوفمبر/ وام / حملت جمعية الناشرين الإماراتيين رسالة الإبداعات الإماراتية في مجال النشر المخصص للطفل إلى العالم من جديد عبر مشاركتها في معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل 2025 في الصين الذي اختتم فعالياته اليوم ويُعَدُّ من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في أدب الطفل وصناعة النشر.

وتمثّل هذه المشاركة خطوة إستراتيجية تهدف من خلالها الجمعية إلى فتح آفاق جديدة أمام الناشرين الإماراتيين للتعاون المهني مع دور النشر في آسيا وبناء جسور ثقافية مع نظرائهم في الأسواق الآسيوية إلى جانب إبراز المحتوى الإماراتي والعربي الموجَّه للطفل في بيئة نشر عالمية تشهد تطوراً متسارعاً.

وعقدت جمعية الناشرين الإماراتيين خلال مشاركتها في المعرض سلسلة من اللقاءات مع خبراء الصناعة من مختلف دول العالم ممثَّلةً بأربعة من أعضائها بما يشمل دار "أجيال للنشر" و دار "حزاية للكتب المخصصة" إضافة إلى دار "دال للنشر والتوزيع" ودار "سُحب للنشر والتوزيع".

وتم بحث فرص التعاون في مجالات بيع وشراء حقوق نشر الكتب المخصصة للأطفال وترجمة عناوين عالمية وصينية مختارة إلى اللغة العربية بما يسهم في تسليط الضوء على تجارب النشر الإماراتية في أدب الطفل وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وأكد سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أن المشاركة في معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل تأتي ضمن توجه إستراتيجي لتعزيز الحضور الإماراتي والعربي في المشهد العالمي لصناعة النشر وتوسيع قنوات التواصل مع الأسواق الآسيوية التي تشهد نمواً متسارعاً في مجال كتب الأطفال.

وقال: نحن نؤمن أن الكتاب هو جسر للتفاهم الثقافي وأن الاستثمار في أدب الطفل هو استثمار في المستقبل والمعرفة لذا نحرص على ترك بصمة مميزة في أرفع المنابر الأدبية الدولية مثل هذه المنصة التي تجمع صناع الإبداع والمعرفة من نحو ثلاثين دولة حول العالم فاتحةً أبواب التعاون والتبادل الثقافي بلا حدود.

وأضاف: نعمل من خلال هذه المشاركة على إيصال حكاية الطفل الإماراتية إلى مكتبات عالمية بما يسهم في تطوير صناعة النشر وتعزيز الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للابتكار الأدبي، وبناء مستقبل النشر في المنطقة.