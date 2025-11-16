بطل الباراجوجيتسو العالمي السيري: أبوظبي أعادتني وزملائي من أصحاب الهمم للحياة

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام / أكد بطل الباراجوجيتسو البرازيلي السيري سيلفا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن أبوظبي منحته وزملاءه من أصحاب الهمم انطلاقة جديدة نحو الحياة، وأعادت لهم الأمل لممارسة رياضة الجوجيتسو بعد أن كانت ضربا، من ضروب المستحيل، فقدمت لهم مساعدات نوعية من خلال تركيب أطراف صناعية بالإضافة إلى عناية ورعاية طبية فائقة للوصول إلى الجاهزية الكاملة لاستئناف الحياة بشكل طبيعي ومواصلة كتابة قصص نجاحهم مع رياضة الجوجيتسو.

وقال السيري سيلفا بطل العالم في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المشاركة في منافسات بطولة ابوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المقامة حاليا في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية : نحن الآن نعيش العصر الذهبي لرياضة الجوجيتسو بفضل الدعم الكبير من أبوظبي عاصمة الجوجيتسو في العالم، نفخر بما وصلنا إليه من انجازات أصبحت ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف: منذ عام 2016 آمنت أبوظبي بلاعبي الجوجيتسو من أصحاب الهمم وقدمت لهم العون وكافة أوجه المساعدة من أجل تحقيق أفضل نتيجة وتقديم مستويات عالية، والآن يتحقق الحلم ويتطور عاما تلو الآخر، بفضل هذا الدعم الكبير، نحن فخورون وممتنون لذلك.

وقال: في كل عام تتضاعف أعداد ممارسي الجوجيتسو بشكل مذهل، نحن نشعر بالدهشة من حجم المشاركة، جوجيتسو،وبارا جوجيتسو، وجوجيتسو للصغار، والنساء، والنتيجة هي ما نشاهده اليوم، أطفال من كل مكان، شباب من كل مكان، ورياضيو بارا من كل مكان، لقد أصبحت أبوظبي اليوم هي “عاصمة العالم” في الجوجيتسو".

ويشرفني ان أعلن عن اطلاق أول أكاديمية متخصصة للباراجوجيتسو في الإمارات في العاصمة أبوظبي وذلك بعد سنوات من الدعم الكبير من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو للاعبي الباراجوجيتسو.

وأكد أن النسخة الحالية من البطولة تشهد مشاركة قياسية من لاعبي الباراجوجيتسو في منافسات بطولة أبوظبي العالمية، اذ بلغ العدد 100 لاعب يمثلون 46 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.