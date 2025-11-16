اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تحتفل غدا بيوم التسامح في أبوظبي

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام / تنظّم اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، غدًا، احتفالًا بـ يوم التسامح 2025 في مقرها بأبوظبي، بمشاركة سفراء ودبلوماسيين وشخصيات من جهات مختلفة وذلك في إطار جهود اللجنة لتعزيز قيم التعايش والأخوّة الإنسانية وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين مختلف الشعوب والثقافات.

ويهدف الاحتفال إلى إبراز الدور المتنامي للتسامح باعتباره قيمة أساسية في بناء مجتمعات مسالمة وشاملة، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة. ويشكّل حضور ممثلي السلك الدبلوماسي والجهات العالمية تأكيدًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز السلام والتفاهم بين الأفراد والمجتمعات.

وتسعى اللجنة من خلال هذا الحدث إلى تسليط الضوء على المبادرات والبرامج التي تدعم الأخوة الإنسانية، وتعزّز قيم المساواة، وتساهم في حماية كرامة الإنسان، بما ينسجم مع رسالتها الرامية إلى بناء عالم أكثر رحمة وتعاونًا.

وأكدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أن يوم التسامح يشكّل مناسبة لتعزيز الحوار ونشر ثقافة التسامح باعتبارها ممارسة يومية تعكس المسؤولية الإنسانية المشتركة، مشيرةً إلى أن الجهود الدولية المتضافرة تمثّل أساسًا في ترسيخ مجتمعات متماسكة تقوم على التعاطف والوحدة.

ويحمل الاحتفال رسالة مفادها أن تعزيز السلام يبدأ باحترام الآخر والانفتاح على التنوع، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي ودعم مسيرة التنمية الإنسانية عالميًا.