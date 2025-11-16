هيثم بن صقر القاسمي يتوج أبطال اليوم التاسع لكلباء الشاطئية

كلباء في 16 نوفمبر/ وام / توج الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء أبطال منافسات اليوم التاسع لدورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة.

حضر التتويجات سعادة المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبدالملك جاني رئيس اللجنة العليا المنظمة وسعادة حميد الشامسي نائب رئيس إتحاد الإمارات للقوس والسهم وسعادة محمد المري الأمين العام لإتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة_مدير مكتب الإشراف العام وبدر حارب مشرف عام الكرة الشاطئية بإتحاد الإمارات لكرة القدم وشهاب العوضي رئيس اللجنة الفنية وأحمد الحساني رئيس لجنة لر ياضات البحرية وعبدالرحمن الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة.

وجاءت تفاصيل اليوم التاسع على النحو التالي: في لعبة الكاليستانيكس لفئة الإستعراض الحر حقق فوستافو موماني المركز الأول وتلاه نيمانيا توماسفيل في المركز الثاني فيما حل كاميل جون في المركز الثالث.

وفي الزوراق الخشبية السريعة "الشواحيف" ولفئة سباق الكيلو حقق المركز الأول القارب المشخص 33 لكل من عارف الزفين ويوسف الصبوري وحل في المركز الثاني القارب التبر لكل من سعيد المهيري وفالح المنصوري وفي المركز الثالث القارب المشخص 20 لكل من خليفة بن ذيبان وحميد بن ذيبان.

أما في فئة السباق الرئيس حل في المركز الأول القارب المشخص لكل من عارف الزفين ويوسف الصبوري وفي المركز الثاني القارب رهيب "جاسم سعد و زايد بن زايد" وفي المركز الثالث القارب سينار مارين "حسن علي الشامسي ومحمد علي الشامسي".

وفي القوس والسهم تم تتويج 21 لاعبا ولاعبة شاركوا في مسابقات فئات البراعم وتحت 15 سنة للقوس المركب والأولمبي والمحدب، شارك في إجمالي المسابقة 45 لاعبا ولاعبة.

وفي مصارعة الذراعين تم تتويج 33 لاعبا شاركوا في أوزان مختلفة في المسابقة وفي الكاراتيه تم تتويج الفائزين في مختلف الأوزان وجرت المباريات وسط حضور جماهيري كبير وفي كرة القدم حقق فريق النمور المركز الثالث والميداليات الذهبية بالفوز على الإمارات"ب" بنتيجة 8/3، كما تواصلت التصفيات الخاصة بألعاب الملاكمة وكرة الطائرة وكرة السلة.