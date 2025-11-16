جمعية دبا للثقافة والفنون تنظم ملتقى الفنون الشعبية

الفجيرة في 16 نوفمبر/ وام / نظّمت جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح أمس ملتقى الفنون الشعبية في نسخته الثالثة، بمشاركة واسعة جسّدت الاهتمام بإحياء التراث المحلي وتعزيز حضوره في الوعي المجتمعي.

وتضمّن الملتقى عروضاً حيّة لفرق الفنون الشعبية، وفقرة للطرب الشعبي، إضافة إلى ندوة بعنوان "الفنون الشعبية الإماراتية.. إرث يتجدّد" التي تناولت أهمية الفنون الشعبية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب فقرة تكريم خاصة للمشاركين تقديراً لإسهاماتهم في دعم المبادرات الفنية والتراثية.

وأضفت الفقرات التراثية أجواءً فنية مميزة عكست روح الأصالة والجماليات الإماراتية، ورسّخت دور الجمعية في الحفاظ على الفنون الشعبية وإحيائها بأسلوب يعزّز حضورها في المشهد الثقافي.