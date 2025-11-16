"العليا للأخوة الإنسانية" تجدد التزامها بنشر قيم التسامح وتعزيز التعايش عالميًا

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ تلتزم اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بمواصلة جهودها في نشر قيم الرحمة والتسامح والتعاون بين الشعوب، إيماناً بأن السلام الحقيقي يبدأ من قلب متسامح وعقل منفتح على الآخر.

وستواصل اللجنة خلال عام 2026 تنفيذ المزيد من المبادرات بالتعاون مع شركائها الدوليين في مجالات التعليم، والرياضة، والزراعة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التسامح والتآخي بين الشعوب.

وأكد سعادة الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح حرص اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على إطلاق وتنظيم مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن اللجنة نفّذت خلال الفترة الماضية أنشطة متنوعة في مجالات التعليم، والفن، والرياضة، من أبرزها المعهد الإفتراضي للأخوة الإنسانية الذي أنشئ بالتعاون مع عدد من الجامعات لدعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجال التسامح، إلى جانب برامج مشتركة مع المدارس داخل الدولة لتعزيز التواصل بين الطلبة في المدارس المحلية والدولية.

ولفت إلى تنظيم ماراثون رياضي بمشاركة مجتمعية واسعة، إلى جانب مسابقة فنية إفتراضية للرسم تهدف إلى التعبير عن قيم الأخوة والتعايش عبر الإبداع الفني.

وأوضح سعادته أن اللجنة وقّعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة في جنيف، لدعم تدريب الطلبة والباحثين في مجالات التسامح والأخوة الإنسانية.

من جانبها أكدت رحاب المنصوري، مستشارة الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن التسامح ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل هو أساس راسخ لبناء مجتمعات متماسكة يسودها السلام والإحترام المتبادل، مشيرة إلى أن التسامح يمثل جوهر الأخوة الإنسانية ومنطلقاً لتعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان.

وأوضحت أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، جددت دعوتها للأفراد والمؤسسات إلى ترسيخ ثقافة التسامح في حياتهم اليومية، وفي ميادين التعليم والعمل والإعلام، ليكون التسامح أسلوب حياة ومصدر قوة للمجتمعات.

وأضافت أن أعمال ومبادرات اللجنة ركزت على تعزيز قيم التعايش والتفاهم بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة في دعم ثقافة الحوار والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مراكز الأخوة الإنسانية التي أنشأتها اللجنة في عدد من الدول تُعد منصات بحثية ومعرفية لتعزيز قيم التسامح والتعايش على المستوى العالمي.