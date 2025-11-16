معرض الفجيرة للسيارات المعدلة يستقطب 300 سيارة ومشاركات من عُمان والأردن

الفجيرة في 16 نوفمبر/ وام / نظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ومطعم ذا سيلرز بنجاح، النسخة السابعة من "معرض الفجيرة للسيارات المعدلة"، الذي شهد مشاركة واسعة ضمت 300 سيارة و30 دراجة نارية مثّلت مختلف أندية السيارات بالدولة.

وتميز المعرض هذا العام بحضور لافت للسيارات الكلاسيكية القديمة، إلى جانب مشاركات متميزة من خارج الدولة، شملت متسابقين من سلطنة عُمان والمملكة الأردنية.

وتأتي إقامة هذا الحدث في إطار حرص النادي على تنويع أجندة برامجه وفعالياته الاجتماعية والرياضية والثقافية، حيث يعد معرض السيارات المعدلة واحداً من أبرز الفعاليات المجتمعية التي تحظى بإقبال جماهيري واسع من عشاق ومحبي تعديل السيارات، خاصة مع الانتشار الكبير الذي شهده هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

وقد وفر الحدث منصة مميزة لأصحاب هذه الهواية لاستعراض مهاراتهم وإبداعاتهم في تعديل السيارات، كما أسهم المعرض بفاعلية في استقطاب شرائح جديدة من الزوار ومرتادي النادي، مما يعزز الدور المجتمعي الرائد للنادي ويثري تجربة الزوار.

وفي ختام الفعاليات، التي أقيمت وسط حضور جماهيري غفير ضم جميع هواة ومحبي تعديل السيارات، كرمت اللجنة المنظمة أصحاب السيارات الفائزة في العرض، بناء على الفئات والمواصفات المعتمدة.