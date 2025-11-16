أمارال وريماج يتوجان بسباق الهواة في ختام ترايثلون دبي T100 العالمي

دبي في 16 نوفمبر/ وام / توج الفرنسي كوينتين أمارال بلقب سباق الهواة للرجال في ترايثلون دبي T100 العالمي، الذي اختتمت فعاليات نسخته الثانية اليوم بعد منافسات امتدت على مدار 4 أيام، شارك فيها أكثر من 8 آلاف رياضي وشهدها نحو 20 ألف متفرج في قرية البطولة بمضمار ميدان وشاطئ سنسيت بيتش.

وأنهى أمارال السباق بزمن 3:26:20 ساعات، فيما حلّ المجري ديفيد أندور ثانياً بزمن 3:34:51 ساعات، وجاء الهولندي فان روتن ثالثاً بزمن 3:36:09 ساعات.

وفي سباق السيدات، فازت الكرواتية نيكا ريماج بالمركز الأول بزمن 3:54:52 ساعات، تلتها الروسية أنطونيا فاوستوفا بزمن 4:01:11 ساعات، ثم الكرواتية لورا زوليسيك دومانسيتش ثالثة بزمن 4:05:17 ساعات.

ونظم الحدث بالتعاون بين منظمة رياضي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30.

وشملت المنافسات سباق الترايثلون لمسافة 100 كيلومتر، والسباق الرئيسي للمحترفين، والسباق المفتوح للهواة، إلى جانب منافسات الأكواثلون المدرسي للمرة الأولى، وسباق السبرينت، والدواثلون.

وشهد سباق الهواة مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، حيث خاض المتنافسون المسار الكامل للمحترفين البالغ 100 كيلومتر (2 كلم سباحة، و80 كلم دراجات، و18 كلم جري)، وصولاً إلى خط النهاية في مضمار ميدان المطل على برج خليفة.

وسجّل الحدث إنجازاً لافتاً بإكمال الرياضي المقيم في دبي غاني سليماني 100 سباق ترايثلون من فئة T100 في 100 يوم متتالٍ، ليُسجل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأول شخص يحقق هذا الإنجاز.

وأكد سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة رياضي الترايثلون المحترفين، نجاح النسخة الحالية، معلنا إدراج دبي مجدداً على الروزنامة العالمية لسباقات ترايثلون T100، واستضافة منافسات النسخة الثالثة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.