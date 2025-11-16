انطلاق أولى منافسات موسم سباقات مضمار الشارقة "لونجين"

الشارقة في 16 نوفمبر/ وام / انطلقت مساء اليوم أولى منافسات موسم سباقات مضمار الشارقة "لونجين" الذي يتألف من 6 أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 82 خيلا على جوائز تصل قيمتها الى 240 ألف درهم برعاية عدد من المؤسسات بالدولة.

حضر السباق وتتويج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق ومحمد عبيد الحصان الشامسي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي إلى جانب ممثلي الجهات الراعية وجمهور كبير من محبي سباقات الخيول.

وتمكن المهر "إي أس الورد" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بإشراف المدرب حمد المرر وبقيادة بيرناردو بينيرو بالفوز بكأس الشوط الإفتتاحي المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة "من خيول إنتاج الإمارات" لمسافة السرعة 1000 متر بمشاركة 16 خيلا تنافسو على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.

ونال المهر "ظليم" لاسطبلات الأصايل بإشراف المدرب أنتوني جميل وبقيادة الفارس سام هتشكوت كأس الشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1200 متر بمشاركة 16 خيلا على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.

وحاز الجواد "ماكن" على الثنائية المبهرة لخيول اسطبلات الأصايل بإشراف المدرب أنتوني جميل وبقيادة سام هتشكوت بفوزه بكأس الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة وفق العمر والنتائج من "خيول توليد الإمارات" لمسافة 1700 متر بمشاركة 16 خيلا على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.

وحقق الجواد "سفير" لـ"ياس للسباقات" بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل وبقيادة الفارس جوليس موبيان فوزا مثيرا بكأس الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ لمسافة 1700 متر بمشاركة 8 جياد على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.

واستطاع الجواد "إدرس ديس آرنيست" لفاتن أحمد راشد مناصره بإشراف المدرب عادل مشاحي وبقيادة الفارس ساندرو بايفا تحقيق أفضلية في السباق قادته للفوز بكأس الشوط الخامس المخصص للخيول العربية الأصيلة وفق العمر والنتائج لمسافة 2000 متر وبمشاركة 14 خيلا على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.

وأختتمت المنافسات بفوز الجواد "متأني" لشادويل بإشراف المدرب جون هايد وبقيادة الفارس دانييل تودهوب بكأس الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ لمسافة السرعة 1200 متر بمشاركة 12 خيلا في المنافسة على جوائز مالية بلغت 40 ألف درهم.