منصور بن محمد يتوج فيتزباتريك بلقب بطولة جولة "دي بي ورلد" وروري ماكلروي بلقب السباق إلى دبي للجولف

دبي في 16 نوفمبر/ وام / تّوج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأوليمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الإنجليزي فيتزباتريك بلقب بطولة جولة دي بي ورلد للجولف للمرة الثالثة في مسيرته، كما توج سموه الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي بلقب موسم "السباق إلى دبي" للمرة السابعة في مسيرته، ليختتم موسم 2025 بنجاح كبير.

جاء ذلك في ختام البطولة التي شارك فيها أفضل 50 لاعباً في ترتيب "السباق إلى دبي" لجولة دي بي ورلد للغولف التي أقيمت جولتها الختامية اليوم الأحد في ملاعب عقارات جميرا للجولف.

حضر مراسم التتويج سعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ "دي بي ورلد" العالمية، وسعادة اللواء /م/ عبدالله الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وسعادة عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ"دي بي ورلد" العالمية دول مجلس التعاون الخليجي، وغاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد للجولف، وإيرك نيكولي رئيس مجموعة الجولة الأوروبية للجولف.

وبإحراز لقب البطولة، حقق فيتزباتريك انتصاره الثالث في نهائي جولة دي بي ورلد بعد نسختي 2016 و2020، بعدما حسم المواجهة الفاصلة أمام روري ماكلروي في لحظات حاسمة شهدت إثارة كبيرة حتى الضربة الأخيرة.

وتمكن اللاعب الإنجليزي من إنهاء جولته الختامية بـ66 ضربة دون أخطاء، رافعًا رصيده إلى 18 ضربة تحت المعدل ليضع الضغط على الأقرب إليه في المنافسة.

وفي لحظة درامية، سجّل ماكلروي إيغل في الحفرة الأخيرة ليفرض جولة فاصلة، إلا أن خطأه في الضربة الأولى التي انتهت في منطقة العقاب سمح لفيتزباتريك بحسم اللقب عبر بار صامت أكّد قوته الذهنية وهدوءه في اللحظات الحاسمة.

ومع ذلك، نجح النجم الإيرلندي الشمالي في تحقيق هدفه الأهم بنيل لقب السباق إلى دبي للسنة الرابعة على التوالي، والسابعة في مسيرته، مقتربًا خطوة إضافية من رقم الأسطورة كولن مونتغومري "8 ألقاب".

وجاء كلٌّ من تومي فليتوود، ولودفيغ أوبيرغ، وراسموس نيرغارد-بيترسن، ولوري كانتِر في المركز الثالث المشترك عند "-17"، بعد منافسة قوية استمرت على مدار أربعة أيام.

ورغم بداية صعبة في مستهل العام، عاد فيتزباتريك بقوة في منتصف الموسم محققًا سلسلة من النتائج البارزة شملت مراكز متقدمة في بطولات كبرى، قبل أن يختتم موسمه بأحد أهم الألقاب في روزنامة الجولة الأوروبية.

وقال اللاعب عقب فوزه: هذا اللقب يعني لي الكثير. لم أرتكب أي خطأ اليوم، ولعبت واحدة من أفضل جولاتي هذا العام. أنا فخور جدًا بما حققته، وبالدعم الكبير من فريقي وعائلتي وأصدقائي خلال الفترات الصعبة. إن إنهاء الموسم بهذه الطريقة أمر استثنائي.

أما ماكلروي، فعبّر عن سعادته بتحقيق لقب السباق إلى دبي، قائلًا: شعرت بأنني قدمت أسبوعًا رائعًا. كنت قريبًا من الفوز اليوم، لكنني راضٍ تمامًا عن الطريقة التي لعبت بها. لقب السباق إلى دبي يبقى مهمًا بالنسبة لي، وهو مكافأة على العمل والجهد طوال العام.

ومع إسدال الستار على نسخة هذا العام، يبدأ العدّ التنازلي لبطولة 2026، حيث يمكن للجماهير التسجيل المسبق للحصول على تذاكر النسخة القادمة عبر الموقع dpwtc.com.