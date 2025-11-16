"شطرنج الشارقة" يشارك في بطولة العرب بالكويت

الشارقة في 16 نوفمبر/ وام / يشارك نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في بطولة العرب التي تنطلق غدًا في الكويت وتستمر حتى 25 نوفمبر الحالي بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات العرب.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة هذا العام كونها تمنح الفائز بالمركز الأول لقب أستاذ دولي كبير "GM" فيما يحصل صاحبا المركزين الثاني والثالث على لقب أستاذ دولي "IM".

ويضم الوفد الذي يترأسه عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المدرب الدولي فيوريل لوردو تشيسكو إلى جانب أربعة لاعبين هم سالم عبدالرحيم وحمد عصام بطل آسيا للهواة للشطرنج الخاطف وسلطان المهيري بطل الإمارات تحت 12 سنة وراشد الحمادي "مرشح اتحاد دولي" بطل الإمارات تحت 16 سنة ووصيف العرب تحت 14 سنة.

وقال عمران عبدالله النعيمي إن مشاركة النادي في البطولة تأتي ضمن توجّهنا المستمر للانخراط في أهم الاستحقاقات الإقليمية لما تمثّله هذه البطولات من قيمة فنية عالية وفرصة مثالية لاحتكاك لاعبي النادي مع نخبة من أبطال العرب في مختلف الفئات، لافتا إلى أن البطولة هذا العام تحمل أهمية خاصة بمنحها ألقابًا دولية مرموقة ما يجعل المنافسة قوية ويضاعف من دوافع لاعبينا لتقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف أن النادي يشارك في ثلاث مسابقات أساسية هي الكلاسيكي والسريع والخاطف وهذا التنوع ينسجم مع خطط النادي لإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف أنماط الشطرنج وتطوير قدراتهم الفكرية والذهنية وتعزيز حضورهم على الساحة الدولية، مؤكدا الحرص من خلال هذه المشاركة على رفع التصنيف الدولي للاعبين عبر مواجهة مدارس شطرنجية متعددة إضافة إلى السعي لتحقيق نتائج إيجابية تعزز مكانة النادي في المحافل العربية.

وقال إن هذه الاستحقاقات تمثل جزءا مهما من إستراتيجية النادي والمجلس في دعم المواهب الوطنية وتمكين اللاعبين الواعدين وصقل مهاراتهم وفق أفضل الممارسات الفنية بما يخدم رياضة الشطرنج الإماراتية على المدى البعيد.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في اللاعبين والمدرب فيوريل لتقديم مشاركة مشرفة وتحقيق نتائج نوعية تليق باسم نادي الشارقة والعودة بالنفع والخبرة على جميع اللاعبين.