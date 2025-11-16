الأمم المتحدة: إطلاق النار الإسرائيلي على "اليونيفيل" انتهاك خطير للقرار 1701

نيويورك في 16 نوفمبر/ وام / أكدت الأمم المتحدة أن قيام دبابة إسرائيلية بإطلاق النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل يعد انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وجددت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مناشدتها للجيش الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، مؤكدة أن هذه القوات تعمل على دعم جهود إعادة الاستقرار.

وجاء هذا الموقف بعد أن أطلقت دبابة "ميركافا" إسرائيلية طلقات رشاشة ثقيلة على بعد خمسة أمتار فقط من جنود "اليونيفيل" قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد بيان البعثة أن الجنود، الذين كانوا يسيرون على الأقدام، اضطروا للاحتماء، مضيفا أنه "لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى"، وتمكنت القوة من المغادرة بأمان بعد 30 دقيقة إثر انسحاب الدبابة.