سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع صفقة استحواذ "أراد" على 80% من مشروع "ثايمسايد ويست" في لندن بقيمة 12.3 مليار درهم

لندن في 17 نوفمبر/ وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ"، في العاصمة البريطانية لندن، توقيع عقود صفقة استحواذ شركة "أراد" على نسبة 80% من مشروع "ثايمسايد ويست" الذي يقع على مساحة 2 مليون قدم مربع، وتبلغ قيمة تطوير المشروع الإجمالية 12.3 مليار درهم.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ"، أن صفقة الاستحواذ والتوسع في سوق العقار البريطاني من قبل "أراد" تأتي بعد الاستحواذ على شركة "ريجال"سابقا، وتأكيدا على مكانة مدينة لندن وجاذبيتها كواحدة من أبرز العواصم العالمية الرائدة في مجالات التطوير والاستثمار. وأشار سموه إلى أنه منذ الاستحواذ السابق كان الطموح يركز على توسيع محفظة المشاريع السكنية في لندن لتصل إلى 30 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن العمل قد بدأ لتحقيق الأهداف الموضوعة وتسليم الوحدات السكنية في وقتها المحدد.

وتناول سموه أهمية التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين وعكس الخبرات التي تمتلكها شركة "أراد" في تطوير المشاريع السكنية الكبرى المتكاملة وتزويدها بالمرافق والخدمات التي يحتاجها قاطني المنطقة، وتسليمهم الوحدات السكنية الراقية ذات المواصفات والمعايير العالمية في قلب العاصمة البريطانية، موضحاً أن مشروع "ثايمسايد ويست" يمثل فرصة فريدة لإقامة وجهة عمرانية متميزة على ضفاف نهر التايمز.

وسيتم تشييد مشروع "ثايمسايد ويست"على الواجهة المائية في الطرف الغربي من منطقة "رويال دوكس" في العاصمة البريطانية لندن، وسيضم ما لا يقل عن 5 آلاف منزل، كما تم تخصيص نصف مساحة المخطط الرئيس لتوفير مسطحات الخضراء ومرافق صديقة للبيئة، بالإضافة إلى واجهة مائية بطول 1 كيلومتر.

ويُعد المشروع من أكثر الوجهات الحضرية تميزاً من حيث موقعه الإستراتيجي في لندن، إذ يتمتع بشبكة استثنائية من وسائل النقل، تجمع بين المواصلات الجوية من خلال قربه من مطار المدينة والطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والأنفاق ووسائل النقل النهري والتنقل بواسطة التلفريك، ما يجعل الوصول إليه سهلاً ومتكاملاً من مختلف الاتجاهات.

وتبلغ مساحة مشروع “ثايمسايد ويست” ما يقارب 2 مليون قدم مربع، ويُعد أحد أبرز وأكبر مشاريع التجديد العمراني ذات الأهمية الإستراتيجية في أوروبا، بقيمة تطوير إجمالية تصل إلى 12.3 مليار درهم، كما يتميز بامتلاكه أطول واجهة نهرية غير مطوّرة في قلب لندن، ما يمنحه إطلالات مميزة على منطقتي “كناري وارف” وشبه جزيرة غرينتش.

ويتضمن المخطط الحالي للموقع تخصيص 35% من المساكن لتكون منخفضة التكلفة، دعماً وتعزيزاً لهدف لندن الخاص بتسليم مشاريع الإسكان المتاحة. وستسعى الشركة خلال الأيام المقبلة لاعتماد المخطط التفصيلي، لتبدأ المرحلة الأولى بالعمل الإنشائي في عام 2027م ويتم تسليم 1,000 وحدة سكنية.

وسيؤدي استحواذ شركة "أراد" على مشروع "ثايمسايد ويست" إلى زيادة محفظة مشاريع "أراد لندن" إلى 15 ألف منزل، بما يتماشى مع طموحها وأهدافها التي تستهدف مضاعفة مشاريعها الحالية في العاصمة البريطانية لتصل إلى 30 ألف وحدة خلال الأعوام الثلاث المقبلة.