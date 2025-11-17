رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مساعدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين مساعدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بدرجة وكيل وزارة، وتضمن المرسوم تعيين كلٍ من سعادة أحمد سعيد القمزي، بمنصب مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وسعادة إبراهيم السيد محمد الهاشمي بمنصب مساعد المحافظ لقطاع المكتب التنفيذي وأمين عام مجلس الإدارة، وسعادة فاطمة عبدالله الجابري بمنصب مساعد المحافظ لقطاع مكافحة الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك، وسعادة سيف حميد الظاهري بمنصب مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة.

ويتمتع سعادة أحمد القمزي بخبرة تمتد لأكثر من 27 عاماً بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشغل عدداً من المناصب القيادية في المصرف المركزي، منها رئيس دائرة الرقابة على البنوك وأشرف على إداراتها المختلفة وعمليات الرقابة والتفتيش، كما شغل منصب رئيس إدارة الإستراتيجية، وعمل في وحدة مواجهة غسل الأموال، وهو عضو في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وتمتد خبرة سعادة إبراهيم السيد محمد الهاشمي لأكثر من 30 عاماً في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث شغل عدداً من المناصب القيادية بالمصرف المركزي ولعب دوراً رئيسياً في قيادة التحولات التنظيمية وفي تعزيز العمليات الإستراتيجية، وقيادة عدد من المشاريع المتعلقة بالموارد البشرية وإدارة المنشآت، والمشتريات، وهو عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، وعضو مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية "سندك".

أما سعادة فاطمة الجابري، فتمتد مسيرتها المهنية لأكثر من 25 عاماً، حيث ساهمت في تطوير العمل في عدد من البنوك والمصارف في الدولة، منها سيتي بنك، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وهي عضو في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، ورئيس مجلس إدارة وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية "سندك".

وشغل سعادة سيف الظاهري عددا من المناصب المختلفة في الدولة، حيث عمل مستشاراً أول لنائب الرئيس التنفيذي لخدمات الموارد البشرية والمؤسسية لدى شركة مبادلة للاستثمار، وتولى مهام إشرافية في عدد من المشاريع المؤسسية تشمل الموارد البشرية والتحول الرقمي والعمليات، وقبل انضمامه لشركة مبادلة شغل سعادته منصب مدير العمليات في مصرف الهلال، وتولى وظائف مختلفة في شركة تكرير، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي.