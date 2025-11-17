غرفة عجمان تواصل تطوير بيئة الامتياز التجاري والتوسع بالعلامات التجارية المحلية

عجمان في 17 نوفمبر/ وام/ وقعت غرفة عجمان، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "فاسيليتيت ميدل ايست للاستشارات"، بهدف توفير منصة خدمات مستدامة "استشارية وتشغيلية وقانونية" لأصحاب المشاريع من رواد الأعمال، وذلك ضمن جهود الغرفة لتطوير وتنمية قطاع الامتياز التجاري "الفرانشايز" في إمارة عجمان وتهيئة المناخ الداعم للتوسع بالعلامات التجارية المحلية في الإمارة.

وقع المذكرة في مقر الغرفةً، سعادة ماهر طارش العليلي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، نائب رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، ومانع صالح السويدي، مؤسس ومالك شركة "فاسيليتيت ميدل ايست للاستشارات"، بحضور جميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء اللجنة الفرعية لرابطة الإمارات للفرانشايز في عجمان.

ونصت المذكرة على توفير قاعدة بيانات للشركات والعلامات التجارية المحلية المؤهلة للتحول إلى نظام الامتياز التجاري، والعمل على تقديم الأدوات وبرامج التدريب اللازمة لتمكين هذه الشركات من إعداد أنظمتها التشغيلية والقانونية بما يعزز جاهزيتها لاستقطاب المستثمرين والانطلاق في قطاع الفرانشايز.

وقال سعادة ماهر طارش العليلي، إن المذكرة تستهدف ترسيخ مكانة إمارة عجمان كمركز ديناميكي للعلامات التجارية القابلة للتوسع محليا ودوليا، إضافة إلى تعزيز التعاون في بناء شراكات جديدة تسهم في توسيع فرص الامتياز التجاري.

وأكد أن غرفة عجمان تولي أهمية خاصة لتطوير قطاع الامتياز التجاري في الإمارة، نظرا لدوره الحيوي في دعم ريادة الأعمال وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية وجاذبية الاستثمارات في عجمان، والعمل على تمكين العلامات التجارية المحلية من التوسع والنمو وفق أفضل الممارسات، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 عبر تعزيز النظام الحيوي لريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بأن غرفة عجمان تعمل وفق خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف بأهمية نظام الامتياز التجاري في تطوير الأعمال، وفتح قنوات عملية جديدة لتمكين أصحاب المشاريع والعلامات التجارية من التوسع محلياودوليا.

من جانبه، وجه مانع السويدي الشكر والتقدير إلى غرفة عجمان على جهودها في دعم منظومة الامتياز التجاري، مؤكدا أن إمارة عجمان تمتاز بقاعدة مشاريع وطنية ناجحة، ما يجعلها بيئة جاذبة للتطبيق والتوسع بأنشطة الامتياز التجاري، لاسيما في ظل ما توفره بيئة الأعمال في إمارة عجمان من مقومات جاذبة مدعومة بمبادرات حكومية رائدة مشجعة ومحفزة لأصحاب الأعمال.