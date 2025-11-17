"الترايثلون للمحترفين": دبي نموذج عالمي ووجهة رئيسية لسباقاتنا الدولية

دبي في 17 نوفمبر/ وام/ أكدت منظمة رياضي الترايثلون للمحترفين، أن النسخة الثانية من ترايثلون دبي "T100" حققت نجاحاً استثنائياً، مشيرة إلى أن عودة البطولة إلى مضمار ميدان جاءت وسط أجواء مميزة وحضور كبير يعكس مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضات المتعددة.

واختتمت بطولة ترايثلون دبي "T100" فعالياتها أمس بعد أربعة أيام من المنافسات العالمية والأنشطة المجتمعية، بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف رياضي.

وتم تنظيم البطولة بالتعاون بين منظمة رياضي الترايثلون للمحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وعبر سام رينوف، الرئيس التنفيذي للمنظمة عن سعادته بالعودة إلى دبي من جديد في هذه النسخة، لافتا إلى المشاركة الواسعة التي تجاوزت ثمانية آلاف رياضي خلال الأيام الماضية، في أحد أبرز المواقع التي تحتضن سباقاتنا حول العالم.

وأضاف أن دبي أصبحت محطة رئيسية في سلسلة سباقات "T100" إلى جانب مدن كبرى مثل لندن وسان فرانسيسكو، مؤكداً أن التنظيم المتقن والبيئة المثالية التي توفرها الإمارة يمنحان الحدث طابعاً مميزاً.

وأوضح أن دبي أصبحت كذلك إحدى أبرز المواقع العالمية، والسباق فيها يعبر عن الهوية الحقيقية للبطولة القائمة على استضافة وجهات أيقونية حول العالم .

وأعلن رينوف أن دبي ستستضيف النسخة المقبلة من البطولة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026، مؤكداً حرص المنظمة على استمرار إقامة السباق في الإمارة لسنوات طويلة.

وأشاد بمبادرة تحدي دبي للياقة "30×30"، وما تحظى به من دعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى دورها في تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني.