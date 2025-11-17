"أبوظبي للرياضات البحرية" يسيطر على صدارة "بطل الإمارات للشراع الحديث"

أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ سيطر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على صدارة فئة "إلكا 4"، محرزا المراكز الثلاثة الأولى، فيما أحرز منتخب عُمان المركز الأول في فئة "إلكا 6"، تلاه منتخب البحرين ثانياً ونادي أبوظبي ثالثاً، وذلك في منافسات الجولة السابعة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث التي اختتمت منافساتها أمس.

وأقيمت الجولة في نادي أبوظبي يومي 15 و16 نوفمبر بمشاركة واسعة من أندية الدولة، إلى جانب منتخبي عُمان والبحرين، وتوج الفائزين الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وفي فئة "إلكا 7"، حقق نادي الحمرية المركزين الأول والثالث، وحل نادي زوارق شاطئ دبي ثانياً، فيما نال نادي أبوظبي للرياضات البحرية صدارة فئة "الأوبتمست"، وتبعه زوارق شاطئ دبي في المركزين الثاني والثالث.

وتصدر فريق أبوظبي للشراع الحديث منافسات الجولة إجمالا بإحرازه 10 ميداليات متنوعة، توزعت على 5 ذهبيات، 4 فضيات، وبرونزية واحدة.

وشهدت البطولة المشاركة الأولى للشيخة شمسة بنت أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، التي أحرزت المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية في فئة "إلكا 6"، في ظهور يعكس تنامي مشاركة الفتيات في رياضة الشراع الحديث.

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان التهنئة إلى The Club Abu Dhabi على التنظيم الناجح للجولة السابعة من البطولة، مشيداً بالمستويات المميزة والروح التنافسية العالية التي قدمها المشاركون.