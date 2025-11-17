تعاون بين شركة مشاريع جامعة خليفة وأكاديمية ربدان

أبوظبي في 17 نوفمبر / وام / أعلنت كل من شركة مشاريع جامعة خليفة، التابعة لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وهي الذراع التجاري والاستثماري بجامعة خليفة، وأكاديمية ربدان، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم، بهدف تأسيس إطار تعاون في التعليم والبحث والتدريب في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وقع المذكرة، سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة جيمس أنتوني مورس، رئيس أكاديمية ربدان وسعادة أمل ناصر الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع جامعة خليفة في أبوظبي.

وأعرب سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، عن سعادته بأن تكون جامعة خليفة جزءا من هذا التعاون مع أكاديمية ربدان من خلال شركة مشاريع جامعة خليفة لضمان مشاركة المعرفة التي تساهم بدورها في تطوير رأس المال البشري، حيث ستقدم الخبرات الأكاديمية والبحثية التي تمتلكها جامعة خليفة، مُعززةً بالإمكانيات التي تتمتع بها شركة مشاريع جامعة خليفة في مجال ريادة الأعمال والملكية الفكرية والتسويق التجاري للشركات التكنولوجية الناشئة، الفائدة لأكاديمية ربدان من خلال الجمع بين التعليم الأكاديمي والمهني.

وأضاف أن المذكرة ستساهم في تسهيل برامج التدريب التي من شأنها تعزز دور الطلبة لاكتساب الخبرات العملية وتمكينهم من الانضمام إلى مجموعة الكفاءات المناسبة للتوظيف من قبل أصحاب المؤسسات.

من جانبه، أكد سعادة جيمس أنتوني مورس، أهمية هذه الشراكة وما تمثله من خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، بما يسهم في تطوير منظومة تعليمية متقدمة تلبي احتياجات قطاعات السلامة والأمن والدفاع وإدارة الأزمات.

وأشار إلى أن إيمان أكاديمية ربدان الراسخ بأن التعاون مع مؤسسات بحثية وأكاديمية رائدة مثل "جامعة خليفة" و"شركة مشاريع جامعة خليفة"، يعزز مساعيها لبناء رأس مال بشري مؤهّل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال برامج تعليمية وتدريبية تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وتفتح آفاقاً أوسع للبحث والابتكار وتبادل المعرفة.

من جهتها قالت سعادة أمل ناصر الجابري، إن مذكرة التفاهم مع أكاديمية ربدان تأتي انسجاما مع رسالة شركة مشاريع جامعة خليفة، والتي تهدف إلى تسريع تحول الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وباعتبارها مؤسسة بارزة في تمكين الابتكار، تسعى جامعة خليفة إلى تعزيز منظومة متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والقدرات البحثية والطموح في مجال ريادة الأعمال، ما يساهم بشكل كبير في تمكين الطلبة من اكتساب مزايا تنافسية في مسيرتهم المهنية.