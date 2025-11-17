الإمارات تحصد ذهبية "جراند بري" للجودو في زغرب

زغرب في 17 نوفمبر/ وام/ أحرزت إليزا ليتيف لاعبة منتخب الإمارات للجودو، ذهبية بطولة زغرب "جراند بري"، التي استضافها الاتحاد الكرواتي بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 دولة.

وتفوقت اللاعبة إليزا ليتيف على نظيرتها ماري برانسر بطلة غينيا وأفريقيا 5 مرات في النهائي، بإسقاطها (إيبون) في أقل من 3 دقائق، لتهدي رياضة الإمارات ذهبية جديدة، بعد التتويج مؤخرا بذهبية مماثلة في منافسات دورة "التضامن الإسلامي" المقامة حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.

وافتتحت لاعبة منتخب الجودو مشوارها في تصفيات وزن" تحت 78 كجم"، بالفوز على البريطانية شيلي لودفورد، والرومانية جورجيت فيرانيس، ثم البلجيكية فيكي فير شاير في الدور قبل النهائي، وصولاً إلى النزال الختامي مع بطلة غينيا.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن الإنجاز الذهبي يتوج دعم القيادة الرشيدة للرياضة، واهتمام وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس الرياضية، بتوفير الظروف الملائمة للوصول إلى الإنجازات الوطنية، ورفع علم الدولة في المنصات الخارجية.

وأضاف أن إستراتيجية الاتحاد حققت الكثير من المكاسب الفنية، إذ بدأت بحصد ثمارها من خلال الميداليات المحققة في البطولات الدولية الخارجية، ضمن خطط بعيدة المدى وصولا إلى الألعاب الأولمبية القادمة، بالإضافة إلى التطلعات الكبيرة لمزيد من الإنجازات في بطولة أبوظبي "جراند سلام"، المقررة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، بصالة "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.